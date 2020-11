Blanco defiende que su presupuesto es "digno" del sector primario pero la oposición ve "insuficientes" las inversiones

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco (PRC), ha defendido que el presupuesto de su área para 2021 es "digno" y "asegura el apoyo" al sector primario, ya que supera el "maltrato" económico que ha recibido durante años y crece hasta los 143,5 millones de euros, 9,4 más que este ejercicio.

Así lo ha manifestado este miércoles en su comparecencia para presentar a los grupos las cuentas, que la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) ha considerado que contemplan unas inversiones "insuficientes" y que "no garantizarán la supervivencia" del sector primario.

Sin embargo, Blanco ha explicado que el presupuesto, que aumenta un 7,06% llegando a su máximo histórico, servirá para "dignificar" al sector y tendrá como objetivos apoyar a los productores y aumentar sus rentas, luchar contra el despoblamiento y envejecimiento del ámbito rural, desarrollar políticas medioambientales frente al cambio climático y "poner los cimientos" de la bioeconomía y la economía circular.

El consejero ha asegurado que el equipo de su Consejería hará "lo posible" por poner a la industria ligera de transformación y al sector primario "en el sitio que le corresponde", intentando que la economía cántabra "gire" en torno a él. Así, ha ensalzado que crece la dotación de todas las direcciones generales y ha destacado algunas partidas como las destinadas a la extinción de incendios, al trampeo de avispa asiática, la eliminación de plantas invasoras, el plan de gestión del lobo y las ayudas para daños provocados por la fauna silvestre.

Asimismo, se contemplan más de 50 millones de euros en ayudas al sector agrario, con nuevas líneas de apoyo al sector lácteo como las destinadas a la recogida de leche en zonas despobladas, y otras que se consolidan, como las destinadas al vacuno de carne de razas puras o para hacer frente a los seguros agrarios, que eleva su dotación hasta 1,6 millones, siendo Cantabria la tercera comunidad que más ayuda a los ganaderos en la suscripción de pólizas, según ha destacado el consejero.

Blanco ha lamentado la visión "pesimista" de la oposición y ha dado las gracias a los partidos que han leído todo el documento "y no solo lo que hay que sacar punta". Además, ha destacado que el PP critique sus cuentas cuando en 2015 "bajó un 30%" el presupuesto que tenía la Consejería.Y es que para la oposición, a pesar del aumento del presupuesto "no se va a garantizar la estabilidad ni supervivencia" de los profesionales, tal y como ha dicho el diputado 'popular' Pedro Gómez, que ha señalado que más de la mitad del incremento de 9 millones de la Consejería se destina a partidas que no tienen un destino directo en el sector, como gastos de personal, gastos corrientes, etcétera.

"Existe incremento, pero o va directamente a los ganaderos", ha dicho Gómez, que también ha lamentado que los profesionales que se dedican a las razas cárnicas "no merecen el trato" que se les da en estos presupuestos.

Desde Cs, Marta García también ha dicho que "hubiera incidido más" en las inversiones reales y ha criticado la dotación de algunas partidas, pero también ha celebrado la de otras. "Podemos no estar de acuerdo en algunas líneas", pero también "podemos llegar a acuerdos", ha dicho, poniendo a su partido en "actitud de sumar" por el bien del sector, que atraviesa "momentos durísimos" con "precios de hace 30 años".

Y ha lamentado las exigencias medioambientales que supondrán un "durísimo golpe en las rentas agrarias", a las que ha sumado los ataques de la fauna salvaje y los "movimientos sociales radicales en contra del consumo de proteína animal" que "nos están hundiendo y llevando a la ruina".

Por su parte, el diputado de Vox Armando Blanco ha pedido al consejero que precisara el destino de varias partidas "con más detalle" y ha dicho que, de las partidas de inversiones "de las que tanto presume", la mayor cantidad se dedica a "realizar informes". "Y no creemos que realizar informes sea lo que necesita Cantabria", ha apostillado.

"Apoyo total"

Sin embargo, los grupos que sustentan el equipo de Gobierno regional (PRC-PSOE) han felicitado a la Consejería por el aumento del presupuesto y por el "apoyo total" que supone para ganaderos, agricultores y pescadores. Así, los regionalistas José Miguel Barrio y Ana Obregón han respondido al PP que es "falso" que el dinero no vaya destinado directamente a los profesionales, ya que la mitad del incremento de las cuentas se destina a personal, pero la otra mitad a inversiones reales y transferencias, según han explicado.

Además, han asegurado que van a permitir llevar a cabo las prioridades de este área teniendo en cuenta los desafíos del sector, a los que se une ahora la crisis del coronavirus. Por último, el socialista Javier Gacía-Oliva ha añadido que "a esta Consejería se le puede criticar por muchas otras cosas, pero no por no apoyar al sector primario de Cantabria".

Y ha destacado que las cuentas incluyen "toda una serie de líneas de ayudas" para mantener a los profesionales de este ámbito, ya que de hecho en las direcciones generales de Ganadería y de Desarrollo rural "se mantienen todas las subvenciones que había" e incluso se incrementan, además de que se sigue apostando por la consecución de sellos de calidad para los productos cántabros.