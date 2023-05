Buruaga anuncia dos años de cuota cero para los autónomos y ayudas para que contraten trabajadores

La candidata del PP a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, apuesta por abrir “una nueva etapa” para los autónomos con incentivos específicos y medidas de apoyo frente al “abandono” del Gobierno PRC-PSOE y ha anunciado que, si gobierna la región, ampliará a dos años la tarifa plana de emprendizaje y eliminará la cuota a nuevos autónomos menores de 30 años y mayores de 50.

También se ha comprometido a ayudarles en la contratación de empleados, subvencionando un porcentaje de las cuotas a la Seguridad Social.

Buruaga ha anunciado estas medidas durante su intervención este viernes en un foro económico acompañada por el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, al que han asistido empresarios de todos los sectores productivos de la región, representantes de asociaciones sectoriales y lossecretarios generales de UGT, CC.OO y USO.

La presidenta del PP de Cantabria y candidata autonómica ha explicado que su proyecto económico presta una especial atención a los autónomos, un colectivo de más de 41.000 cántabros y, según ha dicho, se ha estancado en los últimos años por “falta de apoyo” del Gobierno regional.

De hecho, en abril de este año había en Cantabria 1.000 autónomos menos que en abril de 2015, una tónica que quiere cambiar con las medidas que ha anunciado.

“Cantabria tiene que dejar de ser una región hostil a la inversión”

En su intervención, Buruaga ha subrayado la necesidad de que Cantabria deje de ser “una región hostil para la inversión y la colaboración público-privada” y de “generar las condiciones y un entorno favorable” para propiciarlo. Y es que, a su juicio, “se equivoca quien piense que puede sacar adelante su región dando la espalda a su tejido empresarial”.

“Yo quiero más empresas y más fuertes”, ha defendido Buruaga, quien ha avisado de que, con las políticas del PRC y el PSOE, “Cantabria no avanza, se frena” y “se está haciendo cada día más pequeña”, una situación que, según ha dicho, “tiene solución con otras políticas”.

Buruaga ha subrayado que lo que está pasando en la región no es fruto de la coyuntura ni de la casualidad, “sino de un Gobierno que no da con la tecla del crecimiento económico porque no descansa sobre una estrategia de desarrollo regional, sino en un reparto de poder”.

Para la líder del PP, el cambio pasa por la seriedad, el trabajo y el rigor; por “un modelo de gestión con resultados”, cumplir lo que se promete y ejercer la autonomía y el autogobierno.

La presienta ha defendido que lo primero que hay que hacer en Cantabria es “hacer funcionar la economía” y para eso, hay que impulsar el cambio de modelo productivo del que, según ha dicho, “se lleva hablando 16 años sin hacer absolutamente nada”.

Según la presidenta, este cambio pasa por la reindustrialización, con el objetivo de que la industria alcance el 25% del PIB regional; la revalorización de las zonas rurales y el sector agro el desarrollo del sector servicios basado en la innovación y especialización, de alto valor añadido, y por la digitalización, las TIC y por todos los sectores implicados en la transición energética.

En este contexto, ha señalado que para impulsar la competitividad hace falta más agilidad administrativa y menos burocracia --se ha comprometido a crear una ley con este objetivo--; más incentivos a la inversión y a la innovación.

Además, ha subrayado su compromiso de bajar los impuestos -- “todos los que se pueda y todo lo que se pueda”, ha dicho-- como herramienta para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo.

También la dirigente popular ha incidido en la necesidad de favorecer y atraer inversiones, para lo que, a su juicio, se precisa generar un marco de seguridad política, jurídica y económica para la empresa.

“El Gobierno tiene que ser un facilitador, no un detractor, ni un espectador y ni mucho menos un freno”, ha dicho Buruaga, quien ha reivindicado que la Administración y la empresas deben ser “aliados” y existir entre ellos “una confianza mutua”, para lo que, a su juicio, “la vocación de diálogo y entendimiento es fundamental”. “Cantabria nos necesita a todos remando en la misma dirección”, ha dicho la candidata popular.

Juan Bravo cree que España “no es capaz de controlar” la inflación

Por su parte, el vicesecretario de Economía del PP y exconsejero de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, al igual que Buruaga con Cantabria, tampoco ha hecho un diagnóstico favorable de la situación económica y laboral en España.

Y es que, según ha dicho, pese a que “se dice” que la economía de España va bien, esto, en su opinión, no es así. Y es que, según ha dicho, el país “no es capaz de controlar” la inflación; no ha podido recuperar los datos previos a la pandemia y que tiene la mayor tasa de desempleo (13%); es líder en desempleo juvenil de Europa y es el segundo en desempleo femenino, más del doble de la media de la UE.

Ante esta situación, Bravo ha expuesto alguna de las 'recetas' de su partido para cambiar esta situación, como son bajar impuestos; reducir el gasto político supérfluo; la simplificación de trabas administrativas; una reforma “ordenada” de la Administración.

Además, cree que España debe aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos, como por ejemplo para llevar a cabo la transformación digital de la Administración; y debe ser “muchísimo más productiva”, algo que, según ha dicho, se consigue con simplificación de las trabas administrativas y burocráticas, con menos regulación, más claridad, más seguridad jurídica y más incentivos, entre otros elementos.

También ha defendido que España tiene una “oportunidad única para liderar Europa” en materia energética.

Además, ha subrayado la necesidad de reducir el desempleo y generar más puestos de trabajo, algo que, según ha defendido, el PP sabe hacer como demostraron José María Aznar y Mariano Rajoy, que, según ha dicho, generaron “7 millones” de empleos.

Bravo ha advertido de la necesidad que tiene España de emprender estas reformas y romper estas “barreras negativas”, algo que, según ha dicho, “no es una opción” porque “no hay alternativa”.