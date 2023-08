Buruaga defiende la autonomía en el Día de Cantabria: “No es posible ser libres si no somos iguales”

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha apelado este domingo a la unidad de todos los cántabros para conseguir “una Cantabria mejor”, y ha asegurado que su Gobierno “protegerá la autonomía, no permitirá privilegios de unas comunidades sobre otras y no tolerará ningún trato desigual”.

“No es posible ser libres si no somos iguales, así nos reconoce nuestra Constitución. Y así lo vamos a exigir en todos los órdenes y hasta las últimas consecuencias. Cuarenta años después”, ha enfatizado Buruaga durante su primer mensaje institucional como presidenta en el Día de Cantabria, que se ha celebrado en Cabezón de la Sal.

Buruaga ha expresado su “orgullo” por la Comunidad Autónoma y se ha comprometido a reforzar la unidad “para seguir construyendo juntos la Cantabria que queremos”. Porque Cantabria “está cambiando” y el Gobierno atenderá esa nueva realidad con propuestas en las que ya ha comenzado a trabajar todo su equipo. “No han pasado ni cien días pero se empieza a sentir ese cambio, sobre todo en los resultados. Ya tenemos la hoja de ruta de esa Cantabria de las oportunidades para todos”, ha remarcado.

“Hemos fijado rumbo a una dirección muy clara y trabajamos con firmeza, diálogo y sin miedo a las dificultades para devolver el entusiasmo. Llevará unos años, pero lo vamos a conseguir”, ha asegurado.

Aquí se ha referido a distintas medidas, como la reforma fiscal, con la bajada de impuestos “a todos y todo lo que se pueda”, al apoyo a las familias y los colectivos más empobrecidos o al trabajo “al lado de los empresarios” como generadores de empleo y riqueza. “Porque gobernar no es cosa de colores políticos: es hacer lo correcto siempre en beneficio del interés general de los cántabros”, ha subrayado.

Y por eso, “los proyectos que son buenos para Cantabria, independientemente de quien los pusiera encima de la mesa, han de seguir y siguen adelante”, ha considerado, poniendo como ejemplos el Llano de La Pasiega, el MUPAC, la Lechera o el Reina Sofía.

También se impulsarán actuaciones de legislatura, como la reactivación del puente de la ría de San Martín en Suances, el estudio informativo de la carretera Reinosa-Potes, o el inicio de la fábrica de hielo en San Vicente. “Nadie hizo más en menos tiempo”, ha asegurado la presidenta, recordando también las actuaciones puestas en marcha para reducir la burocracia y los trámites administrativos, donde ha anunciado que “en los próximos días” se implementará la renovación automática y de oficio de los títulos de familia numerosa.

Igualmente se ha referido al impulso de la investigación biomédica con el proyecto estratégico en la Residencia Cantabria, confiando en que se produzca “en breve” la reunión con el Ministerio de Inclusión, propietario de los terrenos. Y también a que la sanidad pública vuelva “a la vanguardia” con un acuerdo que se pretende firmar dentro de los 100 primeros días de Gobierno. Mejorar la educación y “dignificar” el trabajo de los ganaderos y de las gentes de la mar también son sus objetivos.

Defensa de Cantabria

Por otra parte, Buruaga ha asegurado que el Ejecutivo gobernará “para todos, sin sectarismo, con objetividad y atendiendo al interés general. Y además vamos a apelar de manera constante a la cooperación institucional, la leal colaboración y la creación de sinergias” especialmente con el Gobierno central.

“No renunciamos a ninguna de las posibilidades que nos brinda nuestro Estatuto de Autonomía pero somos conscientes de que nuestra valía y nuestra fuerza pueden contribuir a hacer una España mucho mejor frente a la división y el enfrentamiento que algunos pretenden”.

El futuro de Cantabria no solo depende de la comunidad sino del conjunto de España “y hay principios que hemos de salvaguardar entre todos para que lo capital no sea nunca moneda de cambio. La Cantabria actual no acepta tutelas ni injerencias, tampoco que nos pongan obstáculos en el camino, situándonos en desventaja para competir en igualdad. Es el bien que vamos a proteger por encima de cualquier otro”, ha asegurado.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno de Cantabria no permitirá “privilegios de unos territorios frente a otros, ni la quita de la deuda, ni una financiación autonómica a la carta”. Porque “si nuestro acreedor es el Estado y se condona parte de la deuda, la parte perdonada la asumen todos los españoles conjuntamente. No pretendo decir que no se debería beneficiar a nadie sino que se debería beneficiar a todo el mundo por igual”, ha enfatizado.

Y, en este sentido, ha señalado que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica se tiene que abordar de manera conjunta con todas las regiones. Un sistema que Cantabria quiere preservar y donde “no va a tolerar ningún trato desigual”. “Así nos reconoce nuestra Constitución, iguales y libres. Y así lo vamos a exigir en todos los órdenes y hasta las últimas consecuencias. Cuarenta años después”, ha enfatizado.

Y en esta defensa de Cantabria “de cualquier intento de discriminación o de privilegio por las cesiones a otros territorios”, Buruaga quiere “una Cantabria unida para defender el orden constitucional sin fisuras y reivindicar lo que es justo sin importar los colores”.

Todo ello para corregir “rumbos contrarios” como la política energética “que cierra nuestras grandes industrias, la injusta protección del lobo que sabotea los esfuerzos de nuestra ganadería extensiva, la legislación extrema que daña las políticas sociales de vivienda o de universidades, la presión fiscal que ahoga a las regiones de clases medias o los incumplimientos en infraestructuras viarias y ferroviarias”, ha enumerado.

“Esta Cantabria viene con el empuje de lo renovado. Tenemos un horizonte, tenemos un rumbo y tenemos una meta, construir una Cantabria mejor. Los errores del pasado ya no se pueden eliminar, pero sí se puede evitar su reiteración. Esa es la esperanza de un nuevo rumbo... Cantabria vale mucho y Cantabria puede mucho. Colaboremos todos en esta ruta que hemos emprendido”, ha concluido.