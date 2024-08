Buruaga en el Día de Cantabria: “Estamos al principio del cambio”

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este domingo que “Cantabria ha arrancado el motor del cambio” y “está hoy objetivamente mejor” dado que “está haciendo los deberes y abordando todos sus desafíos con resolución, diálogo y una fe inquebrantable en sus capacidades”.

Así lo ha señalado la presidenta en el acto institucional del 58º Día de Cantabria, Fiesta de Interés Turístico Regional, que se celebra en Cabezón de la Sal cada segundo domingo de agosto, en presencia de las principales autoridades de Cantabria y de centenares de personas.

La presidenta ha pronunciado el tradicional mensaje de afirmación de la identidad regional, en el que ha puesto en valor “el orgullo de sentirnos cántabros” y ha hecho un llamamiento en defensa del interés general de la comunidad autónoma.

Buruaga ha reconocido que “estamos al principio del cambio” y “queda mucho por hacer todavía” para hacer de Cantabria “esa tierra líder y próspera que queremos ser”, si bien la realidad es “ilusionante”, la economía “fuerte”, la sociedad “pujante” y el territorio está dotado de infraestructuras y unos servicios públicos “eficientes y de calidad”.

Así, ha desgranado los proyectos puestos en marcha desde que comenzó su mandato hace un año, cuando se comprometió iniciar un “periodo de cambio”, dirigidos a “hacer funcionar la economía”. En concreto, ha subrayado que han cumplido con “la mayor rebaja fiscal de nuestra historia”, que los ciudadanos notarán en la declaración de la renta de 2024; y han trabajado para “acelerar” la inversión pública y sus proyectos tractores.

Asimismo, se ha referido a la modificado la Ley del Suelo para flexibilizar la construcción de la vivienda unifamiliar en suelo rústico, así como a los proyectos de energía eólica que ya están autorizados --El Escudo y Bustatur-- y el paquete de medidas “sensatas y constructivas” lanzado para atacar el problema de la vivienda.

En este punto, ha destacado la puesta en marcha de políticas públicas que estimulen la construcción de viviendas de protección oficial por parte de la iniciativa privada y aumenten el parque público de vivienda.

“Cantabria está hoy objetivamente mejor:”, ha aseverado la presidenta, que ha afirmado que “crecemos y convergemos” y “el horizonte de las inversiones privadas ”se ensancha cada día“, poniendo como ejemplo la ampliación de Blansol, que acaba de trasladar su domicilio fiscal a Cantabria.

A su juicio, estos “símbolos del cambio” demuestran que “se podían hacer muchísimas cosas de otra manera y con mejores resultados”, protegiendo y mejorando los servicios públicos esenciales.

“La España de las Autonomías, los días contados”

Precisamente, la líder regional ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los cántabros frente a las “amenazas que asolan a nuestra España constitucional”. “Los cántabros no podemos consentir que la España desigual siga creciendo ni aplaudir esta manera de gobernar el país”, ha manifestado Buruaga, para quien “no se puede cambiar la Constitución negociando con prófugos de la justicia, ni se puede utilizar el sistema de financiación autonómica para comprar poder y votos”.

Así, ha señalado que la región necesita “romper nuestro aislamiento en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias” y una política energética que asegure la competitividad de la industria electrointensiva.

Del mismo modo, Buruaga ha señalado que quieren hablar con el Gobierno nacional de los compromisos “no cumplidos”, como la terminal ferroviaria intermodal de La Pasiega y la “imperiosa necesidad” de revertir la protección del lobo.

En este sentido, ha advertido que “si no ponemos freno a las ambiciones de unos pocos, la España de las autonomías que nos ha traído hasta aquí tendrá los días contados” y ha reiterado que “una financiación privilegiada para Cataluña será mala para Cantabria y para España”.

“Me pondré de acuerdo con quien me tenga que poner para proteger el bienestar y el interés general de los cántabros, pero me rebelaré ante lo que me tenga que rebelar para defender la igualdad de todos porque no es posible ser libres si no somos iguales”, ha sentenciado la presidenta cántabra para quien “es el momento de arrimar el hombro para que el cambio se acelere”.

La jornada ha comenzado con el desfile de las banderas nacional y autonómicas desde la Casa de Cultura, banderas que posteriormente, tras la intervención de Sáenz de Buruaga, han sido izadas con el acompañamiento musical de la banda de gaitas 'Cantabria', que han interpretado 'El himno de la alegría' y el 'Himno de España', entre otros.