Buruaga cree que "Sánchez va a consumar una traición a España" con la concesión de los indultos

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, considera que con la concesión de los indultos a los condenados por el 'procés', el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "consuma una traición a España a cambio de seguir en el poder".

Además, ha advertido a Sánchez que "la mayoría" de los españoles "no traga con sus ruedas de molino" y rechaza esta medida "para quien no se arrepiente y dice que lo volverá a hacer".

La presidenta ha hecho estas afirmaciones en un comunicado tras haber confirmado Pedro Sánchez que mañana, martes, el Consejo de Ministros aprobará el indulto a los nueve condenados por sedición y malversación en el juicio del procés, una decisión con la que, según Buruaga, demuestra "que solo piensa en su interés personal, que no tiene límites, y que está dispuesto a traspasar todas las líneas rojas e, incluso, a desmontar el Estado de Derecho con tal de continuar en La Moncloa".

"Sigue adelante con su plan cueste lo que cueste, en contra del criterio del Supremo, haciendo oídos sordos al clamor de la sociedad y sin importarle el plante de los independentistas o las últimas declaraciones de Junqueras, que ve en el indulto un triunfo porque demuestra la debilidad del Estado", ha dicho la presidenta.

Según Buruaga, lo que se va a aprobar mañana "no es un indulto" sino un "pago político indecente a los separatistas que nada tiene que ver con la convivencia y la concordia en España, sino con el bienestar de Pedro Sánchez y de su Gobierno".

"Estamos ante una traición y una humillación a los españoles que demuestra que la palabra de Sánchez no vale nada porque está haciendo lo que dijo que nunca iba a hacer; un atropello a la justicia, puesto que es la primera vez que se concede un indulto en contra del criterio del tribunal sentenciador; y un atentado al Estado de Derecho y a los fundamentos de nuestra democracia sin precedentes, porque no hay arrepentimiento ni intención de acatar el orden Constitucional, sino una amenaza expresa de que lo volverán a hacer", ha aseverado.

Después de que Sánchez haya realizado su anuncio de los indultos en el Liceo de Barcelona en una coferencia titulada 'Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España', Buruaga ha advertido que "el único reencuentro posible es con la Constitución y no con quienes la pisotean".

"O se está con la Justicia, la Constitución, el Estado de Derecho y la Convivencia Democrática o se está con los indultos amparando a los separatistas que quieren romper España", ha dicho.

La presidenta ha avisado de que el PP "no va a permitir que nadie destruya España para perpetuarse en el poder y ha hecho hincapié en que quien no quiera secesión debe enfrentarse a quien la impulsa y no a quien la combate".