Buruaga (PP) dice que el tren a Bilbao “ha sido la mayor mentira de Revilla en esta legislatura”

La presidenta del Partido Popular y candidata a presidir Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este domingo en Castro Urdiales que el tren a Bilbao “ha sido la mayor mentira” del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en esta legislatura, y ha lamentado “la falta de compromiso” con Cantabria de Pedro Sánchez, “que está echando balones fuera en plena campaña electoral”.

Para la dirigente popular, el tren a Bilbao y las minas de zinc “han sido la mayor mentira de Revilla en una legislatura que finaliza sin minas ni tren”. Es más, ha señalado, “Cantabria y el tren Santander- Bilbao está hoy fuera del Corredor Ferroviario Atlántico y de la red básica y prioritaria para Europa hasta 2050, porque ni el Gobierno de Revilla ni el socialista de España hicieron su trabajo”.

En este sentido, ha lamentado que “sigue perdido en estudios” y que Pedro Sánchez “sostiene que hará lo que pueda pero que no es cosa suya, que es de las instituciones europeas”. “Si el presidente del Gobierno de España está echando balones fuera en plena campaña electoral, imaginaos cuál es su compromiso con el tren”, ha apuntado.

La presidenta del PP cántabro ha afirmado, además, que el diputado nacional del PRC, José María Mazón, “ya no es el del papeluco, es el del papelón”. “Lo utilizan para la campaña electoral y después si te he visto no me acuerdo”, ha apostillado.

Buruaga ha manifestado que después de 16 años de coalición con los socialistas, Revilla “no deja ni un proyecto técnico”, y ha criticado que “no se pueden seguir prometiendo soluciones en el infinito” mientras los castreños siguen sometidos a un “permanente problema” de tráfico en su conexión con Vizcaya.

En este sentido ha señalado que la ampliación del tercer carril de la A-8 es algo “mucho más realista, realizable y financiable” a corto plazo que un tren “de 3.000 millones” a Bilbao para la segunda mitad del siglo XXI, y ha indicado que en dos legislaturas completas “no se ha dado un solo paso” para solucionar un problema que afecta a los castreños “los 365 días del año: el tráfico lento, los accidentes y los atascos”.

“El tercer carril de la A-8 entre Laredo y el límite con Vizcaya continúa, cinco años después, atascado y sin plazos para nada a la vista”, ha criticado. “Estaba en el papeluco de Ábalos (José Luis Ábalos exministro de Transportes”, pero “hoy sabemos que ese papel solo era una operación de propaganda para justificar un crudo reparto de poder”, ha afirmado.