El PP pide que se levanten ya “todas” las restricciones a la actividad económica en Cantabria

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al Gobierno regional que retire ya el semáforo COVID y "todas" las restricciones a la actividad económica en el comercio, la hostelería y el ocio nocturno, porque a su juicio se ha demostrado que su eficacia "es nula".

"Con el conocimiento del virus que tenemos y el nivel de inmunización de la población, el escenario de las restricciones es un escenario superado", ha afirmado la presidenta en contra del criterio del Gobierno de Cantabria, que mantiene limitaciones en función del nivel de riesgo de cada municipio a través del semáforo COVID, un instrumento que, en su opinión, "es tan extravagante como inútil".

La presidenta del PP se ha pronunciado así durante su intervención, anoche, en el Comité Ejecutivo Autonómico, el primero que celebra el Partido Popular en este año 2022 para fijar las prioridades políticas y marcar la agenda de las próximas semanas.

En su informe ante los miembros del Comité, ha subrayado que Cantabria mantiene las restricciones más extremas a pesar de que en el resto del país "son residuales" y de haberse demostrado su "nula eficacia" vista la evolución de la pandemia en las distintas comunidades. "Cantabria es la única comunidad autónoma que mantiene el ocio nocturno cerrado y está a la cabeza en limitaciones de aforo, horario y comensales", ha criticado.

Además, la dirigente popular ha incidido en las "contradicciones" del propio Gobierno y del presidente Miguel Ángel Revilla. "No se puede hablar de gripalizar un día, poner y quitar la mascarilla en la calle cuando conviene o abogar por reducir las cuarentenas a tres días para quedar bien y mantener vivas, al mismo tiempo, las restricciones más duras de la hostelería y no se puede negar la utilidad del pasaporte COVID, reconocer que se ha pedido el control de las cifras, que no son reales, y mantener al mismo tiempo instrumentos tan extravagantes e inútiles como el semáforo COVID", ha dicho.

Según Buruaga, se ha puesto a la hostelería "en el centro de la diana y fulminado al ocio nocturno y lo peor es que se sigue haciendo cuando se ha demostrado que no son el problema y, sobre todo, que su sacrificio no es la solución". "Nuestros autónomos y empresas no necesitan más trabas, necesitan ayuda y que se les deje trabajar", ha remarcado la dirigente del PP, quien ha apostado por exigir medidas de seguridad y controlar su cumplimiento.

Además, ha hecho hincapié en que el PP "no habla de gripalizar el COVID ni está por banalizarlo, pero sí apuesta por utilizar el conocimiento y la experiencia, por el sentido clínico y epidemiológico y, sobre todo, por el sentido común".

A su juicio, es el momento de dejar de tomar como base de las decisiones datos que "sirven de muy poco a estas alturas", como la cifra de contagios, puesto que ser positivo en COVID "no significa estar enfermo".

En el ámbito de la asistencia sanitaria, ha abogado por "recuperar" la Atención Primaria para sus usuarios y para la actividad asistencial, porque la solución "al colapso" no pasa por cerrar las puertas de entrada al sistema, sino por cambiar el enfoque asistencial, ha dicho.

Para la dirigente popular, la Atención Primaria "no puede continuar por más tiempo anulada en su funcionamiento normal", ni ocupada en atender a ciudadanos que acuden para hacerse un test, llaman para comunicar un positivo, quieren la tramitación de una baja laboral o en el seguimiento por protocolo de casos leves o asintomáticos.

Y ha apostado por "reducir al máximo" todo lo que no sea relación clínica; mejorar la gestión; "descargar" a los profesionales sanitarios de burocracia y sacar de los centros de salud la parte puramente epidemiológica del COVID para centrarse en actuaciones sanitarias, recuperar los programas aparcados sine die y, sobre todo, "ganar tiempo, presencialidad y calidad en la atención".

"Es hora de recobrar el pulso en la atención no COVID y recuperar la actividad asistencial perdida y demorada con sus fatales consecuencias", ha remarcado.