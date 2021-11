Buruaga (PP) ve en el viaje de Revilla a Bruselas "una operación de lavado de imagen"

SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que el viaje a Bruselas del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, "llega once años tarde y no ha sido más que una operación de lavado de imagen para tratar de ocultar su negligencia y su propio fracaso".

"Otra vez, publicidad sin resultados", ha resumido la presidenta, quien ha subrayado "que nadie en Cantabria, ni siquiera el propio Revilla, tenía la menor duda de que iba a regresar de Bruselas con las manos vacías".

En nota de prensa, la dirigente popular ha hecho hincapié en que la partida para que Cantabria fuera incluida en la Red Transeuropea de Transportes "se jugó fundamentalmente entre los años 2009 y 2011", que fue cuando se negoció el trazado de los corredores.

En ese "periodo decisivo" no gobernaba el Partido Popular, sino José Luis Rodríguez Zapatero en España y Miguel Ángel Revilla en Cantabria y, por lo tanto, "ellos y solo ellos son los responsables de esa exclusión", ha recalcado.

Según Buruaga, en el año 2011, la Comisión Europea presentó los reglamentos excluyendo a Cantabria, pero entonces Revilla "no fue a Madrid a plantarse y tampoco a Bruselas". "Una vez más, no estaba", ha precisado.

La presidenta del PP ha recordado que los reglamentos negociados cuando Revilla y Zapatero eran presidentes se aprobaron finalmente en 2013, después de que los gobiernos del PP en Cantabria y en España "intentaran incluir a Cantabria en 2012, en el tiempo de descuento y cuando ya no había nada", porque ni la propuesta del Gobierno de España incluía a la comunidad, ni Revilla "había movido un dedo".

"Y de esos polvos estos lodos", ha dicho Buruaga, quien ha hecho hincapié en que Revilla ha viajado a Bruselas "para desviar la atención de su negligencia y su propio fracaso en su práctica habitual del yo no he sido y la culpa no es mía, sino del Partido Popular".

Para la presidenta del PP, "no se puede sostener de manera permanente y después de haber sido presidente 16 años que todo es siempre culpa de los demás, porque ya no cuela".

Además, ha advertido de que este viaje "llega otra vez tarde", porque la revisión de los reglamentos empezó en 2018, concluyó en julio de 2021 y está previsto que se aprueben a finales del año.

También ha opinado que Revilla "ha complicado las cosas" introduciendo una versión de lo que se planteó en su día, que fue la inclusión en la red de la línea Santander-Palencia, para plantear ahora la línea Santander-Bilbao que en este momento "no pasa de la política-ficción".

Por último, Buruaga ha concluido que el problema de Cantabria es que los regionalistas "hablan mucho, pero no hacen nada".