Buruaga presenta a su equipo para el 28M: “Queremos gobernar y liberar a Cantabria del tándem Revilla-Sánchez”

La presidenta del PP de Cantabria y candidata a presidir la comunidad autónoma, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este sábado a los miembros de la candidatura con la que concurre a las elecciones del próximo 28 de mayo, “un equipo para ganar las elecciones con contundencia, gobernar en solitario y liberar a Cantabria del tándem Revilla-Sánchez y de una quinta coalición de la ineficacia que vuelva a retrasar todo otros cuatro años”.

Así lo ha dicho durante el acto de presentación de la candidatura, en el que ha opinado que los populares tienen “la obligación de gobernar porque esta región iría al matadero” con un nuevo gobierno de coalición entre PRC PSOE.

Así, ha defendido que frente a las “reverencias” y el “peloteo” del jefe del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Revilla, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los “proyectos frustrados y oportunidades perdidas” o a “hablar del emérito y de otras tantas ocurrencias”, “de lo que hay que hablar es de lo que habla el PP: de las cosas del comer, de empleo, de bajar impuestos, de la industria y la sanidad y de crear una Cantabria con muchas más oportunidades para todos”.

Además, ha augurado que su candidatura es la que va a hacer posible “el cambio con mayúsculas que los cántabros reclaman” para abrir una “nueva etapa de futuro, progreso y más oportunidades”.

Según la presidenta del PP, tiene un equipo de personas “preparadas, con talento, vocación de servicio público y experiencia política y de gestión”, en el que Cantabria “se reconoce plenamente y que tiene un compromiso auténtico con la región, conoce su realidad y solo piensa en defenderla”. “Nosotros no decimos una cosa y hacemos la contraria, no decimos que tenemos soluciones sin haber solucionado nada nunca ni venimos a entretener a los cántabros”, ha remarcado.

La candidata ha defendido que Cantabria necesita “un cambio total, el cambio de la seriedad, el trabajo y el diálogo”, algo que en la región “es una revolución total, la revolución de la normalidad, porque esta tierra está siendo víctima de todo eso”.

Para la dirigente popular, el cambio pasa por “acabar con la demagogia, las falsas minas de zinc con 2.000 puestos de trabajo y trenes a la luna; pasa por trabajar, que es planificar, ejecutar, marcar los tiempos y cumplirlos y no hablar de la Pasiega en 2006 y que en 2003 no exista, o de la protonterapia durante dos legislaturas y no haber sido capaz de ponerla en marcha”. Y pasa, ha añadido, por “escuchar de verdad a la gente frente al monólogo del club de la comedia que viene sufriendo esta tierra”.

“Es hora de que Cantabria sea gobernada pensando en las necesidades de todos y en las oportunidades de todos”, ha dicho Buruaga, haciendo hincapié en que la región “no puede seguir quedándose atrás y retrasando los proyectos por tiempo indefinido”; “no quiere más ocurrencias, más comedias ni más escándalos, y tampoco seguir siendo el cuento de Disney cada vez que llegan las elecciones”.

Y ha defendido que Cantabria tiene que crear mucho más empleo y de más calidad para la gente joven y para quienes quieren emprender y, para eso, apuesta por “eliminar barreras”, aligerar cargas burocráticas y fiscales y bajar los impuestos.

Además, ha apostado por reindustrializar la región acelerando la oferta de suelo, la inversión pública, la cualificación de los trabajadores y los incentivos a la innovación, que son “clave” para mejorar la competitividad del tejido productivo.

La popular ha asegurado que su equipo es el que se va ocupar de que Cantabria tenga las listas de espera más bajas de España y va a ser “fuertemente reivindicativo y a encender el reloj” para que el AVE llegue hasta Reinosa, para tener unas cercanías modernas e impulsar el tren con Bilbao, los tramos pendientes de la A-73 y la ampliación a un tercer carril de la A-8 y la A-67.

Pero para que todo esto sea posible, ha subrayado que hay que “trasladar hasta la última cocina de la última casa el mensaje de que Revilla y el equipo de Pedro Sánchez en Cantabria no pueden sumar 18 escaños, porque si lo hacen, Cantabria tendrá otros cuatro años más de populismo, decadencia y cero resultados”.

“El que no quiera eso, con la papeleta del PP en la urna de su municipio y en la urna de la autonómica y dentro de unos meses en las generales para que nuestro presidente Alberto Núñez Feijoo detenga ese autobús sin frenos en el que Sánchez y sus socios y colaboradores han convertido España y volvamos todos a la senda de la cordura, la buena gestión y las cosas bien hechas”, ha resumido.

Candidatura del PP

Como ya se conocía, a Buruaga le sigue en la lista como número dos la alcaldesa de Santander y candidata a la reelección, Gema Igual. A continuación se sitúan el coordinador General del partido y exalcalde de Escalante, Juan José Alonso; el vicesecretario de Acción Política y Electoral del PP y candidato a la Alcaldía de Piélagos, Carlos Caramés; y cierra los cinco primeros puestos la secretaria autonómica y actual coordinadora de campaña, María José González Revuelta.

El sexto lugar lo ocupa el portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Fernández; el séptimo la regidora de Entrambasaguas y vicesecretaría de Política Social, María Jesús Susinos, que opta también a la reelección, y en el octavo el diputado Roberto Media. A este le sigue como número 9 el candidato a la Alcaldía de Torrelavega, Miguel Ángel Vargas, y en el 10 Isabel Urrutia, coordinadora de Política Local.

A continuación van el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Laredo y vicesecretario de Acción Institucional y Participación del partido, Alejandro Liz (11); la coordinadora de Política Social y exsenadora Tamara González (12); el alcalde de Selaya y candidato a la reelección, Cándido Cobo (13), que además en secretario de Coordinación; Belén Ceballos, regidora de Los Tojos (14), y el actual diputado y presidente de Nuevas Generaciones, Álvaro Aguirre (15). Tras él van Rafael de la Gándara el puesto número 16; el lebaniego Alfonso Gutiérrez (17), y en el 18 --puesto que marca la mayoría absoluta-- Yolanda García.