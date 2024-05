Camargo tendrá un presupuesto social de 32,9 millones, sin partida para el soterramiento

El Ayuntamiento de Camargo contará en 2024 con un presupuesto que asciende a 32,96 millones de euros, 1,4 millones más respecto a las últimas cuentas que aprobó el municipio en 2022, del que destaca su “vocación social”, si bien no contará con una partida para el soterramiento de las vías.

Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa el alcalde, Diego Movellán, que ha presentado, junto a todo su equipo de Gobierno (PP), el presupuesto del municipio para este año, que será remitido el próximo miércoles día 8 a Comisión y se aprobará previsiblemente --al contar con mayoría absoluta-- en el pleno a final de mes, dando así “unos días” a la oposición para presentar sus propuestas.

Movellán ha explicado que se trata de unas cuentas que “sientan las bases de legislatura” y avanzan en los compromisos que adquirieron con los ciudadanos hace un año, que optaron por “un cambio de gobierno en Camargo”, y se presentan de forma “equilibrada”, es decir, los gastos son los mismos que los ingresos, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria.

Asimismo, ha destacado la “clara vocación social” de estos presupuestos, que refuerzan las políticas culturales, educativas, deportivas, así como las políticas para los colectivos que más necesitan apoyo; y avanzan en el turismo especializado de eventos culturales, deportivos y turísticos, así como en la mejora de los servicios públicos y la seguridad ciudadana.

Movellán ha apuntado que en estas cuentas “no aparecen las inversiones multimillonarias a las que nos tenían acostumbrados porque luego no se ejecutaba” porque han tenido que “cuadrar” ingresos y gastos, y porque están “cerrando flecos” y la financiación de esas inversiones con el Gobierno de Cantabria. “Muy pronto estaremos en disposición de anunciar el arranque de inversiones”, ha aseverado“.

En este punto, ha indicado que no aparece una partida destinada al soterramiento de las vías, como se recogía en las cuentas de los últimos años porque quiere “compromisos ciertos”, por lo que, hasta que el convenio no esté firmado, cree que “sería irresponsable” por parte del equipo de Gobierno añadirlo.

“Hasta que no sea cierto, hasta que no esté firmado por parte del Ayuntamiento de Camargo y el Gobierno nacional no aparecerá”, ha dicho Movellán, que ha apuntado que tienen dinero “preparado” y “reservado” para cuando sea una realidad.

En este sentido, ha añadido que confía en que el Gobierno nacional mantenga su compromiso con el proyecto de cubrición de las vías, aunque se ha mostrado preocupado por lo que está pasando en el resto de municipios de España, en los que “están cayendo muchos soterramientos”.

En cuanto a las grandes cifras del presupuesto, ha indicado que el 93 por ciento se destina al funcionamiento del propio Ayuntamiento, al gasto de los funcionarios, del personal laboral y a todos los grandes contratos y dotaciones de los departamentos.

Ha detallado que los gastos de personal ascienden a 14,2 millones de euros (+868.000 euros), el 42,7% del presupuesto, y recogen las retribuciones salariales de toda la plantilla municipal, así como aquellas para seguir contratando a jóvenes desempleados; la Oferta Pública de Empleo de 2022, 2023 y 2024, que podrán enmarcar “en los próximos meses”.

También se contempla el proceso de estabilización de más de 80 trabajadores que van a convertirse en fijos y mejorar las condiciones laborales de la Policía Local para evitar la “fuga masiva” de los últimos años.

Mientras que el 50,54% del presupuesto, 16,6 millones de euros corresponde a gastos corrientes en bienes y servicios (+123.000 euros), al pago de todos los contratos, de la limpieza viaria, servicios municipales y dotaciones de los propios servicios.

Además, el regidor ha destacado que se destina más de 1,9 millones de euros (+300.000 euros) para garantizar las subvenciones a todos los colectivos de la cultura, el deporte y la educación.

En cuanto a las inversiones reales, ha añadido que “aparecerán en los próximos meses con financiación externa o con otras administraciones, o bien generando financiación extraordinaria”.

“Es el presupuesto en el que queremos que arranque el proceso de humanización de Camargo, una humanización en la que las obras de transformación son importantes, pero creeremos que más importantes son los proyectos para hacer frente a esos desafíos sociales”, ha dicho Movellán.

En concreto, ha puesto en valor proyectos como 'Camargo Mejor' (160.000 euros), 'Camargo en Compañía' (30.000 euros), lucha contra el envejecimiento demográfico (30.000 euros), ayudas de 300 euros para el nacimiento de bebés ('Camargo Nido'), Camargo Laboratorio Urbano (25.000 euros).

Asimismo, Camargo apostará por la captación de fondos europeos, para lo que ya está trabajando en la elaboración de la Agenda Urbana y el Plan de Movilidad (40.000 euros).

También va a poner en funcionamiento, por primera vez, el Foro Dinamiza Camargo, con una dotación de 6.000 euros, para dinamizar el comercio y la hostelería; y apostará por la actividad festiva, especializándose en un plan turístico de eventos.

En este punto, la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde contará con una partida de 120.000 euros y las Fiestas patronales del Carmen con una subvención “histórica” de 80.000 euros.

Además, el Ayuntamiento abogará por la política de apoyo al deporte, la gestión y mantenimiento de las instalaciones deportivas, con una dotación de más de 2 millones de euros.

En cuanto a las ocho Juntas Vecinales, tendrán una partida de 200.000 euros (+25.000), destinados a su funcionamiento y la organización de fiestas, recuperando los criterios objetivos de reparto.

El presupuesto de 2024 también destina 20.000 euros a la integración real y plena de las familias que aún habitan el poblado de Alday; y 6.000 euros para el convenio del Geoparque de Costa Quebrada, del que el alcalde confía formar parte “en los próximos meses”.

Asimismo, se destinarán 50.000 euros a reconocer este año los 45 años de democracia en Camargo y a todos los que formaron parte de las corporaciones municipales y de las Juntas Vecinales durante estos años.

El alcalde ha señalado que estos presupuestos se presentan en el mes de mayo y no antes del 1 de enero, como solían hacer, por “prudencia”, ante “condicionantes” como esperar a conocer la situación “real” del Ayuntamiento --la liquidación, ingresos y gastos con los que contaban--, así como la “inestabilidad” del Gobierno nacional, que hace que no sepan si se va a exigir el cumplimiento estricto de las reglas de gasto y la estabilidad presupuestaria.

Según ha apuntado, otro “condicionante importante” es que la mayor parte de los contratos de servicios públicos municipales se encuentran en una situación “precaria” dado que en las últimas dos legislaturas “no se ha renovado prácticamente ningún gran contrato” de servicios, como limpieza viaria, recogida de residuos y basuras; parques y jardines; o la distribución del agua, que llevan caducados en algunos casos desde 2016.

Finalmente, el regidor ha agradecido a los concejales su trabajo para confeccionar estos presupuestos, subrayando que “son los mejores gestores que ha tenido el Ayuntamiento de Camargo”.