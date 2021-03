Cantabria acatará el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas si se aprueba la propuesta del Ministerio

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que Cantabria acatará la propuesta de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas si así lo decide este miércoles el Consejo Interterritorial de Sanidad. "Allí están los que tienen que decidir sobre esta materia, que son los sanitarios y, desde luego, Cantabria se sumará a lo que se apruebe en la interterritorial. Si se dice que a las ocho, a las ocho", ha trasladado Revilla, quien ha reconocido que el Ministerio no le ha llamado para consultarle sobre este asunto.

"A mí no me tienen que preguntar, tienen que preguntar a Sanidad", ha valorado el presidente a preguntas de la prensa durante una visita a Reinosa, en la que ha sido cuestionado sobre la propuesta de la Interterritorial de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas para frenar la cuarta ola de la COVID. Revilla ha señalado que la región siempre ha hecho lo que aprueba el Consejo Interterritorial "para bien o para mal".

No obstante, ha apuntado que la Comunidad se sitúa en estos momentos en un nivel 2 "holgado", que "permite mantener" los aforos de los interiores al 33 por ciento y las terrazas al 50, así como el toque de queda a las 23.00 horas. Asimismo, ha reiterado que si el nivel 2 de la región pasa al 3 --de los 4 que hay-- "automáticamente" se aplicará lo que recoge el protocolo nacional. "Un nivel 3 ya supone más restricciones, nivel 2 como estamos ahora", ha sentenciado.

En este sentido, ha recordado que las medidas que ha tomado recientemente, que han contado con el informe favorable de Sanidad, son las que proceden al protocolo nacional del nivel 2 de alerta. Finalmente, Revilla ha aseverado que Cantabria "siempre" va a "respetar" lo que decide por mayoría o por unanimidad el Consejo Interterritorial y "no se va a salir de esa norma". A su juicio, "es bueno que todos hagamos lo mismo". "Si no hacemos todos lo mismo, pues no conseguimos nada", ha reiterado.