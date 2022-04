Cantabria consigue acercar posturas con el Ministerio en torno al lobo y trabajarán conjuntamente en su gestión

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabajará con las comunidades loberas para “buscar soluciones” al conflicto que se ha generado con la orden que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres de Especial Protección (Lespre), que reconoce que contempla medidas excepcionales para su control que se pueden aplicar en los casos en los que la prevención no funcione.

La directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio, María Jesús Rodríguez de Sancho, ha visitado Cantabria este miércoles y ha logrado un acercamiento de posturas en este sentido con la comunidad, ya que ha reconocido la importancia de su Plan de Gestión del Lobo. “Es muy importante que exista porque indica que se ha hecho un análisis, se tiene un conocimiento y se trabaja sobre él”, por lo que se usará para orientar la dirección de las citadas medidas excepcionales.

De hecho, el Ministerio se reunirá mañana jueves con las cuatro comunidades que aglutinan el 95% de los lobos en España --Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León-- para tratar de “aclarar cómo se tiene que aplicar la orden” y ver cómo lograr una convivencia entre la especie y el ser humano sin dar lugar al conflicto existente en la sociedad.

Esto ha dado “esperanza” a Cantabria, que ha encontrado una puerta abierta a poder seguir aplicando su Plan de Gestión y que ve en Rodríguez de Sancho, que solo lleva siete semanas en el cargo, a una persona que “entiende perfectamente” el problema que supone el lobo para el medio rural y con una mentalidad “mucho más razonable” que la de la ministra, Teresa Ribera.

Así lo han dicho el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, quienes han visitado hoy junto a la directora general de Biodiversidad en la localidad de Jaedo (Ruente) las instalaciones de helibase de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), que depende del Ministerio.

Allí han abordado dos problemas “muy importantes” de Cantabria, y especialmente de las zonas rurales, como son los incendios forestales y la abundancia de lobos, porque “hay más que nunca”.

La representante del Ministerio ha asegurado que se estudiará la aplicación de las excepciones que contempla la directiva de protección del lobo basándose en la “experiencia” de las comunidades y ya se ha preparado un borrador sobre las situaciones en las que se podrían utilizar para actuar sobre la especie, en el que se trabajará en la reunión de mañana.

En ella también se abordará la aplicación de medidas de prevención con los fondos habilitados por el Ministerio, porque “lo importante es que no se produzcan esos daños. El ganadero cuando sufre un daño el dinero no es lo que busca, realmente el daño es mayor que el monetario”, ha reconocido Rodríguez de Sancho.

Así, la prioridad es aplicar actuaciones preventivas, pero “si esas no funcionan se pueden aplicar otro tipo de medidas”, que están recogidas en la directiva, la ley de patrimonio natural y la orden de protección del lobo.

De esta forma la directora de Biodiversidad se ha puesto del lado de las comunidades porque, como ha dicho, si bien solo lleva siete semanas en este cargo, tiene una larga experiencia dentro del Ministerio y “las cosas que mejor han salido son las que se han hecho consensuadas”. “Estamos aquí para buscar soluciones” y la situación que se ha generado en torno al lobo “no es buena para nadie”, ha reconocido, defendiendo abordar “de forma conjunta” la convivencia entre las personas y la especie.

El presidente de Cantabria le ha trasladado que en la comunidad “no estamos en contra de los lobos ni mucho menos”, pero “hay que proteger a las personas por encima” de los animales, y dado que “hay más que nunca”, ya “bajan a los pueblos” y pueden provocar un incidente con seres humanos. “Entonces me voy a volver loco, porque lo vengo avisando”, ha advertido.

Además, ha defendido controlar la expansión de la especie para “intentar que la gente no se vaya de los pueblos”, porque “no podemos ir todos a Madrid; además de que ”cuando no haya ganaderos, tampoco quedarán lobos, porque no habrá qué comer“.

Así, ha pedido a Rodríguez de Sancho que le traslade sus planteamientos a la ministra, a la que “no consigue convencer”, y confiando en que en su visita a Cantabria comprobará una realidad diferente a la que “le cuentan” algunos en la capital que “no saben lo que es un lobo”.

En la misma línea se ha pronunciado el consejero de Ganadería, que ha agradecido la apuesta de la directora general de trabajar junto a las comunidades que sufren y conocen el problema, a diferencia de la actitud que ha venido manteniendo Ribera.

“María Jesús bien pudiera llamarse Esperanza. Lleva siete semanas en el cargo y entiende perfectamente la problemática”, ha sentenciado, ensalzando que “vamos a trabajar conjuntamente” y que “las medidas excepcionales que marca el Lespre que tengamos que utilizar de acuerdo al Plan de Gestión de Cantabria las hemos de seguir aplicando”.