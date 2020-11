Cantabria amplía su cierre perimetral y el de los municipios hasta el 16 de diciembre

SANTANDER, 30 (EUROPA PRESS)

Cantabria prolongará su cierre perimetral y el confinamiento de los municipios hasta el 16 de diciembre, 14 días más de lo previsto inicialmente por el Gobierno regional, que decretó estas medidas hasta el día 2.

Así lo ha anunciado este lunes en declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha avanzado que si se pudiera levantar antes esta restricción de movilidad, se haría, pero "por como vamos no va a ser previsible".

Así, la prohibición de entrar y salir de Cantabria y de cambiar de municipio -excepto para causas justificadas-, que terminaría mañana, se amplía "de momento otros 14 días", hasta "justo antes de las Navidades".

Rodríguez ha reconocido que "es doloroso" tener que mantener estas medidas, pero "no queda otro remedio porque hay personas que sufren o incluso están pagando la pandemia con su vida", ha dicho tras recordar la cifra de 213 fallecidos en Cantabria por coronavirus. "Esto no es ninguna broma", ha sentenciado.

Y aunque la evolución del virus "está siendo favorable" en los últimos días y está bajando el número de contagios diarios, ya que la región lleva dos días seguidos sumando menos de 100, "todavía es una cifra muy alta" y "sigue habiendo muchos casos en hospitales y en UCI".

De hecho, el consejero ha detallado que "para estar en la línea de lo que le pedimos a otros países" cuando sus habitantes viajan a España se necesitaría tener menos de 60 casos diarios.

También ha señalado que "no se pueden hacer previsiones de cómo vamos a estar en Navidad", pero en todo caso tendría que haber un nivel "muy bajo" de contagios para poder levantar las medidas actualmente en vigor. "No podemos arriesgar a tener otro estallido de casos y los hospitales y UCI llenos".

CIERRE DEL COLEGIO TORREÁNAZ

El consejero también ha hecho referencia al cierre del colegio Torreánaz de Medio Cudeyo a partir de hoy por el aumento de contagios y ha explicado que cuando se ha detectado el brote ya era "tan grande" que era "muy difícil" mantener alguna clase abierta y confinar a las afectadas.

También ha señalado que se desconoce el origen del foco y que los casos registrados en el centro demuestran que el virus tiene una capacidad de transmisión "muy rápida".

TEST EN FARMACIAS

Por último, sobre la posibilidad de realizar test de antígenos en las farmacias, Rodríguez ha dicho que "no está totalmente en contra" pero ha advertido que se debería regular "muy bien" en qué ocasiones utilizarlos y solucionar "cuestiones técnicas".

En este sentido, ha explicado que los resultados se tendrían que transmitir a la autoridad sanitaria porque "no se pueden hacer pruebas sin que el resultado se conozca" y también que estas pruebas pueden crear "sensación de falsa seguridad" porque su sensibilidad "no es buena" cuando no se tienen síntomas.