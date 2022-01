Cantabria cierra el año con 5.815 parados menos, un descenso del 13%

Cantabria finalizó 2021 con 5.815 parados menos que el año anterior, que suponen un descenso del 13,64 por ciento y bajan la cifra total en la región a 36.814.

El descenso del desempleo en la comunidad es el segundo menos pronunciado del país, que registró una bajada media del 20,1%, al registrar en el conjunto del ejercicio 782.232 personas sin trabajo menos que en 2020 y superar el total los 3,1 millones, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo.

En el último mes el paro también bajó. Lo hizo en 76.782 demandantes de empleo menos en España, lo que representa un descenso del 2,41%, que en Cantabria fue inferior, al contabilizar 640 inscritos menos que suponen una bajada del 1,71%.

En la región, 27.782 de los 36.814 parados registrados al término del pasado ejercicio pertenecían al sector servicios, mientras que el resto se repartían entre el colectivo sin empleo anterior, 2.886; la industria, 2.830; la construcción, 2.616; y la agricultura, 700.

Este reparto queda así después del descenso anotado en el último mes del año en el sector servicios, con 519 parados menos, y el colectivo sin empleo anterior, con 253 menos. No obstante, la construcción registró un repunte de 63 desempleados, la agricultura de 35 y la industria de 34. Todas estas cifras no incluyen a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un ERTE, ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.

Atendiendo al sexo y edad de los parados en Cantabria, la mayoría son mujeres, 21.133, frente a 15.681 hombres; y mayores de 25 años, 34.071, frente a 2.743 menores de dicha edad. Y si se tiene en cuenta a la población extranjera, 3.708 de los parados registrados en las oficinas de empleo cántabras proceden de otro país, 2.569 de extracomunitarios y 1.139 de estados europeos.

En el último año, el desempleo entre este colectivo descendió en un 23,6%, con 1.146 demandantes de trabajo menos, con una bajada del 1,8% en diciembre, 71 inscritos menos. Al igual que el conjunto de los parados de la región, el grueso de los foráneos pertenecen al sector servicios, 2.477, seguido del colectivo sin empleo anterior, 579; la construcción, 321; la industria, 168; y la agricultura, 163.

En el último mes se estamparon 18.420 rúbricas en la región, que son 2.969 menos que en noviembre --una caída del 13,8%-- y 4.882 más que al cierre del ejercicio procedente, lo que representa un ascenso del 36%. La mayoría, 16.247, fueron temporales, frente a los 2.173 indefinidos.

Datos nacionales

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2021 un descenso de 782.232 desempleados (-20,1%), su mayor caída anual de toda la serie histórica comparable, iniciada en 1996. Hasta ahora, la bajada más pronunciada del paro era la de 2016, cuando se contabilizaron 390.534 desempleados menos.

El volumen total de parados alcanzó al finalizar el ejercicio la cifra de 3.105.905 desempleados. Es la cifra más baja en un cierre de año desde el ejercicio 2007 y supone 140.142 parados menos que en febrero de 2020, cuando se inició la pandemia, ha informado este martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La bajada del paro en 2021, motivada por la recuperación de la actividad tras la desaparición paulatina de las restricciones frente a la COVID supone la vuelta a las descensos después de que 2020, primer año de pandemia, se registrara un aumento del paro de 724.532 personas, su peor dato desde 2009.

A esos 3,1 millones de desempleados con los que se cerró 2021 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 76.782 personas respecto al mes anterior (-2,4%), su mayor caída en un mes de diciembre desde el año 2016. Con este retroceso mensual se acumula un récord de diez meses consecutivos de descensos, en los que el paro se ha reducido en algo más de 900.000 personas.