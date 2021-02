Cantabria cierra otras seis aulas y pone en cuarentena a 18 alumnos

SANTANDER, 4 (EUROPA PRESS)

Cantabria ha cerrado este jueves otras seis aulas en Infantil y Primaria por casos de Covid, lo que eleva a 47 el total de aulas en cuarentena en este nivel educativo, un 1,77% de las 2.654 existentes.

Además, ha puesto en cuarentena a 18 alumnos, 8 en Primaria y 10 en Secundaria, y un trabajador no docente, según los datos facilitados por la Consejería de Educación.

Las aulas cerradas corresponden a los colegios Leopoldo y Josefa del Valle de Riotuerto; Esclavas, La Salle y María Sanz de Sautuola de Santander; Valle de Reocín de Reocín; y Santa Catalina de Castro Urdiales.

En cuanto a las cuarentenas, afectan a un trabajador no docente de El Pedregal (Castro Urdiales), por contacto con un positivo no docente; y a ocho alumnos del Bajo Pas (Piélagos), por contacto con un positivo no docente.

En ESO, Bachillerato y Formación Profesional, se han establecido cuarentenas para ocho alumnos del centro Torreanaz de Medio Cudeyo, y para dos del Dr. José Zapatero Domínguez de Castro Urdiales.

Por otra parte, en Infantil y Primaria han finalizado los cierres en los colegios Marquesa de Viluma (dos aulas), en Voto; Eugenio Perojo (dos aulas), en Liérganes; Antonio Muñoz y Gómez, en Cabezón de la Sal; Cisneros, en Santander, y De Palacio, en Noja.

Y en el resto de etapas, ha terminado para un aula del José Zapatero Domínguez, en Castro Urdiales, así como las cuarentenas parciales en aulas de los centros La Granja y Apostolado del Sagrado Corazón (Medio Cudeyo); San Miguel de Meruelo (Meruelo); Besaya (Torrelavega); y Bernardino Escalante (Laredo).