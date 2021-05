Cantabria tiene un "colchoncillo" de dosis de AstraZeneca y prevé recibir más para las segundas dosis

La campaña de vacunación avanza a buen ritmo con casi la casi la mitad de la población con la primera dosis y el 25% con la pauta completa

SANTANDER, 31 (EUROPA PRESS)

Cantabria tiene un "colchoncillo" de vacunas de AstraZeneca almacenadas, en concreto 10.480, por si se produce "alguna sorpresa" en las llegadas previstas. Por lo pronto, la región espera recepcionar 16.500 estos días, con lo que hay cantidad para administrar segundas dosis esta semana y la próxima, a aquellas personas que recibieron la primera de este fármaco y deseen ponerse el mismo.

Además, la Consejería de Sanidad confía en seguir recibiendo partidas del suero anglo-sueco "sin ningún problema" para quienes quieran volver a vacunarse con esta fórmula. Tras una inoculación inicial, tienen pendiente de recibir el segundo pinchazo unos 60.000 cántabros -aunque el Ministerio prioriza que se administre Pfizer frente a AstrZeneca-.

Así lo ha dicho esta tarde el titular del departamento, Miguel Rodríguez, durante su comparecencia a petición propia en el Parlamento autonómico para informar de la evolución de la pandemia, y donde además de a la situación epidemiológica se ha referido a la campaña de vacunación en general y de AstraZeneca en particular.

En este último sentido, y a preguntas de la oposición, el consejero no prevé problemas de inmunización, "a no ser que corte el suministro" de vacunas la farmacéutica, extremo que no sería responsabilidad de Sanidad, y que en cualquier caso espera que no pase.

CANTABRIA, MUY CERCA DE VACUNAR A LA MITAD DE SU POBLACIÓN

En términos generales, ha destacado que Cantabria está ya "muy cerca" de vacunar a la mitad de su población contra la Covid con al menos una dosis, pues ya la han recibido el 48 por ciento de los habitantes -mayores de 16 años-, en tanto que una cuarta parte -el 25%- tiene la pauta completa para estar inmunizado frente al virus.

Rodríguez detallado que se ha inoculado el suero de las distintas farmacéuticas -Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen- a 240.818 cántabros, el 41,3% del total, en tanto que 125.360 han recibido la pauta completa, el 21,5% de todos.

Teniendo en cuenta estos y otros datos, y si se cumplen los plazos de recepción de los fármacos, Rodríguez ve también "cada vez más cerca" el objetivo de inmunización de rebaño, fijado en el 70%, para el próximo mes de julio.

Por franjas de edad, ha subrayado que está ya inmunizada toda la población mayor de 80 años, mientras que casi el cien por cien -el 99,8%- de entre 70 y 79 ha recibido igualmente la pauta completa.

A ello se suma que casi nueve de cada diez cántabros de entre 60 y 69 años -el 89,6%- tienen ya la primera dosis, y el 13%, el segundo pinchazo también.

Y de entre 50 y 59, cuatro de cada diez han recibido una inoculación inicial y el 8,4%, las dos. Si se baja a la etapa anterior, de 25 a 49 años, entonces los porcentajes descienden al 13,3% y 6,5%, respectivamente.

El consejero ha destacado en cualquier caso el "altísimo" porcentaje de vacunación en los grupos de mayor edad y en aquellos de franjas inferiores con personas pendientes de recibir la primera dosis y en los que se está "repescando" a quienes inicialmente rechazaron inmunizarse frente al Covid.

Con todo ello, ha valorado que la campaña de vacunación avanza "a buen ritmo" a pesar de los "contratiempos", como "retrasos" en la llegada de dosis por parte de las farmacéuticas o "cambios" en la estrategia de inmunización, como ha sucedido con AstraZeneca. "Hay descenso en la llegada del ritmo de vacunas, y no el ritmo de vacunación", ha aclarado. "Las que llegan las ponemos, y en los plazos marcados", ha sentenciado.

A cuestiones de los partidos parlamentarios, ha indicado que a medida que avance la vacunación se recuperará la actividad presencial en centros sanitarios, aunque ha advertido que la relación con los usuarios no será "igual" que antes de la pandemia, por los "pasos adelante" que se han dado en la digitalización del sistema.

También a preguntas de los grupos, el consejero de Sanidad ha declinado aventurar cuándo se podrá ir sin mascarilla en espacios al aire libre, aunque ha fijado como "hito" en este proceso la vacunación de mayores de 40 años. Entonces, ha vaticinado, "la situación habrá cambiado espectacularmente en la comunidad autónoma".

EVOLUCIÓN PANDEMIA

Al margen de la vacunación, el consejero del ramo se ha referido a los contagios de la pandemia que, según datos actualizados a las diez de esta mañana, baja a 26 el número de pacientes hospitalizados, mientras que se mantienen en siete los que están en unidades de cuidados intensivos, con lo que la ocupación de camas Covid en las UCI se sitúa en el 6,7%, en tanto que la presión en planta mejora hasta el 2,3%.

Por su parte, la incidencia acumulada a 14 días ha está en 85 casos por 100.000 habitantes, y a siete días en 47, aunque en ambos casos es inferior entre personas mayores de 65 años: de 32 y 17 contagios, respectivamente.

De su lado, la positividad de las pruebas es del 3,7% y hasta ahora se han hecho más de 605.600 en la región, con una media actual de entre 12.000 y 14.000 pruebas a la semana.

Con estas cifras, el riesgo por la pandemia es "bajo" en Cantabria, que en su conjunto está y desde hace tres días consecutivos en el nivel de alerta uno por el Covid, ha enfatizado Rodríguez.

Pero aunque las cifras de incidencia de contagios se han mantenido "más o menos estables" durante las últimas tres semanas, ha habido "ligeras oscilaciones", ya que por ejemplo en la pasada el número de casos ha crecido un 8%, hasta los 257 casos.

Una situación a la que, como ha advertido el máximo responsable sanitario en la comunidad autónoma, habrá que "acostumbrarse" en los próximos meses porque "el virus sigue presente", ha recordado.

En cuanto al perfil de los infectados, ha indicado que el 67% de los afectados son hombres y el 33% restante, mujeres, y la mediana de edad de los pacientes ingresados es de 60 años, haciéndolo la gran mayoría de ellos -más de nueve de cada diez- con neumonía.

Sobre la mortalidad, ha señalado que afecta por igual a hombres y mujeres, y que la media de edad de las 569 víctimas registradas hasta ahora es de 84 años, perteneciendo a la franja de 80 a 89 años el 41,5% de los fallecidos.

Respecto a las residencias, ha destacado que en la actualidad no hay ningún caso activo en estos centros de a región, extremo que ha achacado a la cobertura de las vacunas.

SEMÁFORO COVID

El consejero también ha aprovechado su comparecencia en la Cámara para defender el 'semáforo Covid' para hacer seguimiento y control del virus por municipios desde que decayó el estado de alarma en toda España.

En este sentido, y "más allá de las críticas" a esta herramienta, el responsable de Sanidad ha considerado que se ha demostrado su eficacia, ya que se ha pasado de cuatro municipios en alerta 1 a solo uno, Santa María de Cayón, y de los seis que estaban en nivel 2 ahora solo quedan dos: Los Corrales de Buelna y Noja.

AUTO TSJC HOSTELERÍA

Ha negado que haya habido "ningún problema" al implantarlo, y sobre otro asunto, el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que revocó el horario de cierre de los negocios -primero a las diez y media de la noche y luego a la una de la madrugada, de modo que podrán abrir según licencia- el consejero ha comentado que "veremos donde acaba dicha resolución", tras las alegaciones presentadas por Sanidad. "Tiene que haber juicio y sentencia. Cuando eso, hablamos", ha apostillado.

De todos modos, ha negado que el fallo del TSJC haya "sacado ningún color" a su departamento o al Gobierno, pues se trata de un auto que ha llegado después de que la administración haya "ganado otros antes" a la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria.