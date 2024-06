Cantabria cree que los avances de la nueva PAU son “pequeños” e insiste en un modelo “más común”

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva (PP), ha opinado que los avances que incorpora la nueva Selectividad recién aprobada por el Gobierno central son “pequeños” y ha abogado por “caminar hacia una EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, como se llamaba hasta ahora) algo más común” para las autonomías.

Para Silva, el nuevo modelo de la prueba, que vuelve a llamarse PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), “parece como si fuera un avance significativo hacia una EBAU más común, pero realmente son pequeños los avances” y los criterios comunes.

“En Cantabria tenemos un magnífico sistema educativo, se traduce también en que tenemos la nota más alta en la EBAU en los últimos años y queremos que el sistema sea más común para que, entre otras cosas, no penalice a los alumnos de Cantabria”, ha defendido al ser preguntado por los medios este miércoles sobre el real decreto aprobado ayer por el Gobierno.

Además, dado que, como ha dicho, parece que el Ministerio de Educación “ahora es partícipe de entender que debemos caminar hacia una EBAU algo más común, donde no se haga gala de la diferencia sino que se entienda que con un distrito único parece lógico y justo que haya unos criterios más comunes”, el consejero cántabro ha puesto a disposición de este departamento el documento en el que las comunidades del PP llevan trabajando “más de cinco meses”.

Un documento elaborado por 14 territorios desde un punto de vista de “usar nuestras competencias para trabajar en algo más común con unos auténticos criterios de corrección, criterios de calificación, diseño de pruebas”, que ha sostenido que “sí supondría y supone un avance hacia una EBAU común”.

Al respecto ha explicado que “no parece razonable” que con el modelo actual “con cinco faltas de ortografía en Extremadura se suspende y con 30 en Baleares se puede sacar sobresaliente”, o que en unos territorios “estudiando parte del temario se saque un sobresaliente y en otros haya que estudiar todo el temario para poder llegar a aprobarlo”.

Así, espera poder “aterrizar este real decreto” de los 'populares' a corto plazo y que se convoque a todas las autonomías a una conferencia general para que puedan aportar su punto de vista, ya que “aquí hay tres protagonistas: el Ministerio, las comunidades autónomas y no nos olvidemos las universidades”, que también intervienen en el diseño de las pruebas.

Igualmente, el consejero ha subrayado que, tras hablar con algunos homólogos de otras comunidades, “lo primero que les ha sorprendido” es la fecha en la que se ha aprobado en el Consejo de Ministros el real decreto de la nueva Selectividad, porque fue a comisión delegada ya el 12 de diciembre.

Aulas de un año

Silva, que ha hecho estas declaraciones en Torrelavega antes de comenzar el acto de entrega de premios de la Liga del Reciclaje a los colegios, también se ha referido al modelo anunciado el martes por su departamento tras la reunión con la Junta de Personal Docente para las aulas de un año, que finalmente contarán con un maestro y un técnico superior de Educación Infantil (TSEI), pese a que inicialmente la Consejería pretendía sustituir a los maestros por dos técnicos.

Como ha señalado este miércoles, este modelo “supone un esfuerzo económico” porque requiere completar esas medias plazas de maestros que había hasta ahora, aunque ha indicado que no se sabrá con exactitud su coste hasta que termine el actual periodo de escolarización y se determinen cuántas aulas habrá el próximo curso.

“En cualquier caso, haremos el esfuerzo que sea necesario para sacarlo adelante”, ha asegurado el consejero, que también ha incidido en que se pondrá en marcha la medida ya en el próximo curso porque “no podemos dejar un curso más con este modelo de un técnico y medio maestro”.

“Teníamos un modelo de implantación de aulas de dos años que se puso en marcha hace dos años y, realmente, no había modelo. Se había decidido poner y poner aulas y no se había pensado en la formación de los profesionales que las van a atender. De hecho, no ha habido formación específica”, ha lamentado.

Al hilo, ha criticado que el modelo de “una persona y media” para las aulas, como si “los lunes, los miércoles y los viernes tuvieran carácter educativo, los martes y los jueves no. Eso es lo que queremos acabar y, por lo tanto, el curso que viene ya resolvemos ese asunto”, ha concluido.