Cantabria defiende que los vacunados con AstraZeneca elijan si ponerse ésta o Pfizer para la segunda dosis

Sanidad prevé contar con enfermeros jubilados para vacunar desde junio y está elaborando también un convenio de colaboración con las mutuas

SANTANDER, 19 (EUROPA PRESS)

Cantabria está de acuerdo con inocular segundas dosis de Pfizer a los vacunados contra el coronavirus con AstraZeneca, pero defenderá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que los usuarios puedan elegir si recibir esta firma o la misma que se les administró en la primera dosis.

Así lo ha dicho el consejero del área, Miguel Rodríguez, que "a título personal", si se hubiera vacunado con AstraZeneca, preferiría volver a recibir el mismo suero en el segundo pinchazo, aunque también le parece "bien" que se utilice el de Pfizer, como se decidió ayer en la Comisión de Salud Pública.

"Nos parece bien que se pueda poner una segunda dosis con otra marca", pero "también somos defensores de que quienes hayan recibido una primera de AstraZeneca y quieran recibir la segunda lo puedan hacer", ha dicho.

En Cantabria están pendientes de recibir la segunda dosis entre 17.000 y 20.000 personas menores de 60 años vacunadas con AstraZeneca, y hay "gran cantidad" que han manifestado que quieren volver a recibir la misma dosis. Además, el riesgo es "asumible" porque es "muy inferior al que puede haber en otras muchas situaciones, como el riesgo de morir por adquirir coronavirus".

De hecho, al propio consejero le gustaría "mantener las dos dosis con el mismo sistema" si estuviera en esa situación. "Yo personalmente, no como consejero de Sanidad, si estuviese vacunado con una primera dosis de AstraZeneca me pondría una segunda de AstraZeneca sin ningún problema", ha sentenciado, añadiendo que le da "mucha seguridad" esa vacuna y no tiene "ningún miedo", ademñas de que si no han surgido problemas con la primera dosis la posibilidad de que ocurran con la segunda es "muy remota".

No obstante, ha aclarado que es "perfectamente factible" poner segundas dosis con Pfizer porque el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III ha demostrado que es "perfectamente compatible" y que los niveles de anticuerpos que se generan también son "muy altos" con esta opción.

Así, la postura de Cantabria en el Consejo Interterritorial será la de facilitar ambas opciones, aunque finalmente asumirá lo que se decida mayoritariamente y en base al criterio común para todo el país, porque "no se entendería que los cántabros que quieran ponerse una segunda dosis de AstraZeneca puedan y que los castellano leoneses no puedan". "Las diferencias entre comunidades no serían entendibles por la población", ha remarcado.

No obstante, ha avanzado que hay una "gran división" entre las autonomías, ya que unas apuestan por vacunar de nuevo con AstraZeneca, otras con Pfizer y algunas tienen una postura intermedia que consiste en actuar en función del rango de edad.

CONTRATOS A ENFERMEROS JUBILADOS

Rodríguez ha hecho estas afirmaciones en declaraciones a los medios convocadas para informar de la resolución semanal que se publica este miércoles con en análisis de la pandemia por municipios y el correspondiente 'semáforo Covid' en función de sus niveles de alerta.

Asimismo, la resolución de esta semana recoge otros asuntos como la posibilidad de contratar personal jubilado para la campaña de vacunación, tanto médicos como enfermeros menores de 70 años.

Se harán contratos a tiempo parcial y a tiempo completo como personal estatutario eventual, que serán compatibles con el cobro de su pensión de jubilación, una excepción que recoge el decreto de finalización del estado de alarma.

La intención de Sanidad es hacer efectivas las primeras contrataciones en junio, dependiendo de la cantidad de vacunas que lleguen ese mes, lo que todavía se desconoce, y teniendo en cuenta que se inicia el periodo en el que el personal sanitario empieza a disfrutar sus vacaciones.

Rodríguez ha indicado que se tratará de una prestación retribuida pero voluntaria y por eso la Consejería también está a expensas de conocer cuántas personas querrán participar, aunque según lo que le ha trasladado el Colegio de Enfermería de Cantabria "hay mucha gente dispuesta".

CONVENIO CON MUTUAS

Además de contar con el personal jubilado, Sanidad también tiene intención de que participen en la campaña las mutuas, con las que está trabajando en un convenio de colaboración que recoja las condiciones, que "está en trámites administrativos".

No obstante, con respecto a estas colaboraciones Rodríguez ha aclarado que "la vacunación no es solo el acto de pinchar", que "es el menos complicado", sino que hay un registro online que requiere de conexiones que "a veces complican mucho mas la vida que montar el dispositivo".

La colaboración con estos colectivos responde a la necesidad de avanzar en la campaña y lograr cuanto antes que las vacunas lleguen a todos los ciudadanos.

En este sentido, a preguntas de la prensa acerca de los médicos privados que aún no han recibido ninguna dosis, el consejero ha asegurado que "tiene que ser un numero muy pequeño" y que "no podemos estar continuamente rescatando personas de grupos que ya se dan por vacunados".

"Lo haremos, pero no tiene que ser nuestra prioridad. La prioridad ahora es avanzar y que las vacunas lleguen a todos los ciudadanos", ha insistido, explicando que en ocasiones las personas sin vacunar de estos colectivos ya inmunizados son "gente a la que se ha llamado una, dos y tres veces", y que "han dicho que no en su momento", por lo que "tendrán que esperar".