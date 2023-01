Cantabria estará este domingo en aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos en el litoral

Cantabria estará durante la jornada este domingo en aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos meteorológicos adversos en todo su litoral, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El aviso naranja comenzará a las 5.00 horas y se prolongará hasta las 23.59, cuando se prevé mar combinada del noroeste, con olas de cinco a siete metros de altura, y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Además, la AEMET ha emitido aviso amarillo (riesgo) también por costeros de 2.00 a 4.59 horas por mar combinada del noroeste con olas de cuatro a cinco metros.

Ante estos avisos, el Servicio de Protección Civil del Gobierno de Cantabria aconseja extremar las precauciones.

Desde Protección Civil se recomienda que los pescadores de caña no realicen esta actividad y, si lo hicieran, que se coloquen en zonas no afectadas por el oleaje, extremando la precaución entre las 16.30 y las 18.30 horas, coincidiendo con una hora antes y otra después de la pleamar.

Se recomienda, igualmente, que las embarcaciones no salgan a navegar, a no ser que cuenten con características que les permita hacerlo en este estado del mar. También se recomienda a los surfistas que no entren al agua a no ser que sean expertos y que sepan controlar las corrientes en las playas en las que se encuentren.

Desde Protección Civil se pide, además, no estacionar los vehículos cerca de zonas de muros costeros o lugares donde puedan ser alcanzados por las olas. Asimismo, se recomienda no pasear cerca de zonas afectadas por el oleaje.

Por último, se insta a la ciudadanía a que, ante cualquier incidencia, llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención y se les recomienda seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre las emergencias y la meteorología.