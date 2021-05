Cantabria inmunizó este fin de semana a 776 personas del sector pesquero

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

Cantabria ha llevado a cabo este fin de semana la vacunación contra el coronavirus al sector pesquero, que ha concluido con la inmunización de un total de 776 personas con el suero de Janssen, que solo requiere una dosis.

No obstante la vacunación de este colectivo ha alcanzado las 827 personas, pues otras ya habían recibido sus dosis antes de este fin de semana, en el que se ha inmunizado en el centro de salud de Santoña, el Palacio de Exposiciones de Santander y el hospital Sierrallana de Torrelavega.

Así lo ha detallado este lunes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), en respuesta a preguntas del PP en el Pleno del Parlamento que ha tachado de "show", puesto que cuestionaban acerca de la fecha o los lugares de vacunación al sector pesquero cuando el proceso ya se ha acometido.

Rodríguez ha mostrado su "incredulidad" ante el hecho de que los 'populares' no hayan retirado las preguntas del orden del día tras vacunar a los pescadores, pero el diputado Iñigo Fernández ha explicado que las presentó la semana pasada porque sin ellas "a lo mejor este fin de semana no les había vacunado".

"Lo que quería era el show", ha criticado el titular de Sanidad tras escuchar a Fernández insistir en que Rodríguez "no quería" vacunar a los pescadores y que si se ha hecho ha sido gracias a la proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento a petición del PP.

En este sentido, el consejero ha destacado que la propuesta se aprobó por unanimidad y que "el PP no ha conseguido nada", ya que si no hubiera sido por el voto favorable de PRC y PSOE, que suman mayoría en la Cámara, no hubiera salido adelante.

"Precisamente por se una petición unánime es porque se ha procedido, aun a sabiendas que nos estábamos saltando la estrategia" nacional de vacunación y que una PNL "no tiene ningún carácter vinculante" para el Ejecutivo, ha dicho.

En este sentido, ha remarcado que "a este consejero le da igual que se vacune antes a Pepe o a Juan", pero "lo lógico" desde el punto de vista epidemiológico es que se respete el orden de edad y, además, es "lo que quieren los ciudadanos".

Por su parte, Fernández ha manifestado que registró las preguntas en el Parlamento porque el consejero es "muy pillín" y, de no hacerlo, "igual no les hubiera vacunado".

Además, ha criticado que "show" es lo que hizo Rodríguez el pasado viernes, cuando asistió al inicio de la vacunación del sector pesquero con "toda la plana del PSOE" en la puerta del centro de salud. "Parecía una boda", ha sentenciado.