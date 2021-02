Cantabria hace un llamamiento "unánime" a vacunarse: "Es una garantía para toda la sociedad"

El Gobierno de Cantabria ha vuelto a hacer, a través de su vicepresidente, Pablo Zuloaga, un llamamiento "unánime" a vacunarse contra el coronavirus, porque cada persona que lo hace supone "una garantía para toda la sociedad".

Lo ha dicho así este jueves el portavoz del PRC-PSOE a preguntas de los medios sobre la posibilidad de adoptar medidas contra quienes no se vacunen de COVID, a lo que ha recordado que la comunidad autónoma no puede ejercer "ninguna" competencia desde el punto de vista administrativo ni tampoco jurídico sobre alguien que decida no hacerlo, ya que es algo que además entra dentro de la libertad individual de cada uno.

Ante esto, el Ejecutivo sigue haciendo un llamamiento "unánime" a inmunizarse, ya que "toda la sociedad así lo respalda", y porque cada persona que se vacune conforme al calendario establecido "es una garantía, para él o para ella, en su situación individual; también para su familia; y para toda la sociedad de Cantabria". Por eso, y como ha señalado Zuloaga, "desde el Gobierno de Cantabria no nos cansaremos de hacer ese llamamiento" para que todo el mundo participe en la campaña de vacunación, que tiene un "alto" nivel de aceptación, superior al 98 por ciento.

Dosis puestas

Hasta la fecha, en Cantabria se han puesto 55.677 dosis, el 78,9% de las disponibles, y con las que se ha inmunizado al 3,5% de la población, que ha recibido los dos pinchazos, en tanto que un 6% ha recibido el primero. Destaca el proceso en las residencias, donde se han inoculado 20.220 dosis, con 9.527 pautas completadas. A ellas se suman 22.891 más en instituciones sanitarias, de las que 10.652 también son completas, y 4.274 en otras instituciones, entre ellas 522 completadas en el centro penitenciario El Dueso de Santoña. Y se han puesto también 8.292 vacunas a grandes dependientes y mayores de 80 años, según ha detallado Zuloaga, conforme a datos actualizados al cierre del miércoles.

Llegada de más vacunas

En cuanto a la llegada de más vacunas, ha indicado que no hay novedades respecto a los envíos de la farmacéutica Pfizer, mientras que Moderna "continúa con problemas de suministro", y aunque está pendiente una nueva remesa en "próximos días", no hay fecha ni tampoco cantidad "exactas", aunque la estimación es de unas tres mil dosis.

Ante esto, Sanidad está manteniendo una "reserva suficiente" de las enviadas hasta ahora por esta compañía para poder garantizar la aplicación de la segunda dosis a quienes han recibido la primera de esta patente. Por su parte, de AstraZeneca estaba programada la entrega de 6.880 dosis el 22 de febrero y más de 9.800 el primer día de marzo, entregas confirmadas por el Ministerio pero de forma fraccionada en dos pedidos: 4.800 que ya se recibieron el 11 de febrero y 11.900 más que llegarán el próximo lunes.