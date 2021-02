Zuloaga cree que "es pronto" para decidir sobre la posible reapertura de Cantabria en Semana Santa: "Sin salud no hay economía"

Tras varios días en los que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha planteado la posibilidad de desconfinar Cantabria en Semana Santa, el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), ha señalado este jueves a preguntas de la prensa sobre este asunto que todavía "es pronto" para hablar de ello. "Sin salud no hay economía", ha remarcado el portavoz del bipartito, después de que el jefe del Ejecutivo dijera que si se vacuna un 15% de la población y a gran parte de los mayores de 80 años, la comunidad podría reabrir sus fronteras durante esas festividades de primavera.

"Hay que ser muy prudentes", ha pedido Zuloaga en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, detallando que en la actualidad, a 4 de febrero -es decir, a casi dos meses de las vacaciones de Pascua-, Cantabria se mantiene en un nivel de alerta cuatro, y la ocupación de camas en hospitales y unidades de cuidados intensivos sigue siendo "alta". A ello se suma, en palabras del portavoz del bipartito, la saturación de los sanitarios, que también es "alta", ya que sobre ellos "recae todo el peso" de la gestión de la crisis sanitaria.

Por eso, a pesar de que es una de las comunidades con menor incidencia del virus -la segunda más baja tras Canarias- y una de las que está "a la cabeza" de la vacunación, el vicepresidente ha apostado por seguir trabajando para garantizar la salud de los ciudadanos y la atención hospitalaria.

Se mantienen las restricciones

Por otro lado, Zuloaga ha confirmado que Salud Pública mantiene, de momento, las restricciones adoptadas en los cuatro municipios sobre los que se acordó, hace una semana, el cierre perimetral por la elevada incidencia de casos de coronavirus.

Así, por ahora, no se ha avanzado nada sobre la posible relajación de las limitaciones decretadas en Laredo, Colindres, Santa María de Cayón y Polanco, sino que se trabaja en esa opción conforme a la evolución de los datos de contagios en esos ayuntamientos, que ha sido "favorable" en los últimos días. Además, respecto a los otros dos municipios que se encuentran en el punto de mira por su situación epidemiológica -Castro Urdiales y Medio Cudeyo-, el vicepresidente ha afirmado que no hay novedades, de manera que no se confinarán por el momento.