Cantabria pondrá en marcha en 2023 un programa de apoyo a 84 mujeres desempleadas del mundo rural

La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través de la Fundación Cántabra de Salud y Bienestar (FCSBS), desarrollará durante el próximo año un nuevo programa de atención y apoyo a la mujer rural MUR, que va a trabajar con 84 mujeres desempleadas de los ayuntamientos de Puente Viesgo, San Vicente de la Barquera y Santoña.

Este nuevo programa, en el que se van a invertir más de 200.000 euros, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con los fondos de la Unión Europea para su desarrollo.

Sus destinatarias son mujeres desempleadas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo, residentes preferentemente en municipios de menos de 5.000 habitantes, con necesidades de cualificación o recualificación formativa o profesional para la mejora de su empleabilidad.

El objetivo es orientarlas en su búsqueda de un empleo, para lo que se van a mejorar sus competencias en aquellas materias transversales, que son importantes cuando, por ejemplo, tienen que enfrentarse a una entrevista de trabajo.

Este programa incluye un diagnóstico de empleabilidad, acciones de orientación laboral, formativas para la cualificación y recualificación profesional y talleres de competencias transversales, ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

Se trata de una de las propuestas que recoge el plan de actuación de la FCSBS para 2023, que se ha aprobado en la última reunión del Patronato, bajo la presidencia de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), quien ha destacado que las mujeres son “clave” para el desarrollo de los pueblos y evitar para evitar el despoblamiento.

La consejera ha reconocido que a las mujeres les sigue costando “mucho más” acceder a un puesto de trabajo de calidad, correctamente remunerado, y por eso cree que las Administraciones deben “esforzarse por corregir la brecha de género”.

Alguna de las propuestas del plan de la Fundación para el próximo año es la continuidad del programa de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual que se inició el pasado año, gracias también a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la participación en el programa Escuelas de Talento Joven dentro de la denominada formación dual de ámbito laboral.

La Fundación Cántabra de Salud y Bienestar continuará también colaborando en 2023 con el programa de prácticas laborales para jóvenes, del Servicio Cántabro de Empleo.

Asimismo, se mantiene el encargo a la Fundación del diseño y evaluación de las políticas públicas de activación para el empleo, en relación al desarrollo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, también gracias a los fondos europeos de recuperación y resiliencia.

La consejera ha explicado que, de todas las actividades que lleva a cabo la FCSBS, destacan, por su importancia, aquellas encaminadas a apoyar e impulsar la autonomía personal, ayudas a la dependencia, y las de salud pública, especialmente en el área de las drogodependencias, tanto desde el enfoque preventivo, como asistencial.

Programa para cuidar a los cuidadores

Durante la reunión del Patronato, se ha valorado muy positivamente la marcha del programa 'Apoyo a Cuidadores no Profesionales en el Entorno Familiar' (SACEF), que arrancó en 2020 y que llega a los 9.300 cuidadores y cuidadoras no profesionales en el entorno familiar, con 8.000 visitas programadas a otros tantos hogares en situación de dependencia. El objetivo es que los técnicos de la fundación asesoren y apoyen al cuidador no profesional.

Además, realizan una labor de coordinación con los Servicios Sociales de cada municipio y las zonas básicas de salud y pueden realizar visitas a instancias de la Dirección General de Políticas Sociales o para realizar el seguimiento de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Por lo que respecta al programa de apoyo de la autonomía personal en el entorno familiar, además del programa SACEF, la Fundación, como medio propio de la Consejería, es la responsable de supervisar el funcionamiento del servicio de Teleasistencia Domiciliaria y de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia de la comunidad autónoma.

Gómez de Diego se ha mostrado “muy satisfecha” con las actuaciones de la Fundación y ha destacado su labor como supervisor del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), sus actuaciones en salud pública con la actividad del Centro de rehabilitación y reinserción de drogodependencias (CRRD) que atiende a 110 personas, que se complementa con el programa de Atención Preventiva en Drogodependencias en Instituciones Penitenciarias' que se desarrolla en El Dueso.

Otras actividades de la FCSBS son los alojamientos supervisados para personas con enfermedad mental grave, pero con autonomía suficiente para desenvolverse de manera independiente, para el que la Fundación dispone de dos viviendas de cinco plazas cada una.

Además, la FCSBS ha retomado este año las actividades de formación dirigidas a desempleados que les capacite para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica.

Dentro de estas actividades de formación se va a poner en marcha una Escuela de Talento Joven para 30 personas, con preferencia los menores de 30 años desempleados, que recibirán formación en 'Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería' y 'Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales'.