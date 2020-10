Cantabria presentará un plan de digitalización por 100 millones a los fondos europeos

Más de 1.900 comercios cántabros se han beneficiado del 'cheque resistencia', con ayudas por 2,6 millones, el 20% del total

El Gobierno regional presentará a los fondos europeos para la recuperación tras el Covid-19 un plan para la digitalización y conectividad de Cantabria, para todo el territorio y haciendo especial hincapié en las empresas, por importe de 100 millones de euros.

El proyecto, anunciado este martes en el Parlamento por el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, sigue las líneas el plan España Digital 2025: una Agenda actualizada que impulse la transformación digital del país como "una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimientoeconómico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad, y el aprovechamiento de todas las oportunidades que brindan estas nuevas tecnologías".

El regionalista ha avanzado esta iniciativa durante su intervención en la comisión de comercio, que ha estado marcada por la ausencia de los partidos de la oposición (PP, Cs y Vox) como protesta porque la comparecencia, a petición propia, se haya celebrado justo antes de la de su directora general de Comercio, Odette Álvarez, solicitada por el Grupo Popular.

Martín ha repasado la situación del sector comercial, exterior e interior, y ha detallado las medidas y ayudas puestas en marcha en su departamento y el conjunto del Gobierno desde el inicio de la pandemia para respaldar a esta actividad, una de las más afectadas por el estado de alarma y la crisis del coronavirus.

"En esta senda de recuperación no podemos atender solo lo urgente, sino también lo importante", ha defendido, para reafirmar su apuesta por que las empresas del sector sean más competitivas y puedan recuperar la confianza del consumidor e introducirelementos de sostenibilidad.

Uno de los pilares para lograrlo es la digitalización, junto con la sostenibilidad social y medioambiental, mejora de la competitividad, capacitación, formación e información, y recuperación de laconfianza y sensibilización del consumidor. Sobre el primer punto, la idea es impulsar la adopción de las nuevas tecnologías en los negocios "en todos los sentidos", no solo en el comercio electrónico, sino con la introducción de la tecnología en la propia gestión del negocio, ayudando a la financiación a través de los fondos europeos.

CHEQUES RESISTENCIA Y AUTÓNOMOS

En su comparecencia, el consejero ha destacado que el comercial ha sido también uno de los sectores más beneficiados por el denominado 'Cheque resistencia', lanzado por su Consejería y gracias al cual 1.905 negocios han recibido ayudas por valor de 2.678.550 euros, el 20% del total.

Y otros 1.103 autónomos se han acogido al cheque del mismo nombre, lo que ha supuesto una inversión de 315.000 euros, un 15,89% del total en este caso.

Es decir, Sodercan ha lanzado un "salvavidas" -en palabras del presidente nacional de UTAC, según ha recordado Martín- para 3.008establecimientos inyectando 3 millones de euros de sus propios recursos.

En el plano laboral, ha subrayado que en septiembre había 25.801 afiliados a la Seguridad Social en el comercio en Cantabria, lo que supone que desde febrero hasta el mes pasado han aumentado en 316 los empleos en el sector. A ellos se suman 9.124 autónomos, cuatro más.

Y de acuerdo con cifras oficiales de comercio, el Valor Añadido Neto del comercio al por menor en 2017 (dato más actual del Instituto Cántabro de Estadística) era de 561,5 mil millones de euros. "Esperamos que esta senda de recuperación constante se pueda mantener y consolidar en los próximos meses", ha deseado Martín.

Tras agradecer el "esfuerzo" que está haciendo elcomercio, el consejero ha valorado que hasta el fin de la actividad estival se han visto "recompensados" con una respuesta "bastante buena de los clientes. Los propios comerciantes nos dicen que se están manteniendo mejor de lo que esperaban", ha agregado.

Y ha detallado que a fecha del viernes, la Dirección de Trabajo confirmó que no habido Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) de extinción en el sector en estos meses.

EL PP, A ODETTE ÁLVAREZ: "HAGA ALGO O VÁYASE"

En su comparecencia, la directora general de Comercio, Odette Álvarez, ha repasado igualmente las situación del sector, medidas puestas en marcha y otras previstas que no se llevaron a cabo por el Covid.

Para Vox, la actuación de la responsable del área, nombrada hace casi un año en el cargo, "ha pasado desapercibida", en palabras del portavoz del grupo mixto, Cristóbal Palacio, que ha indicado al respecto que "un tercio de los días" no ha tenido reuniones o actos, según su agenda en la que constan 66 citas, ha apuntado.

Para este diputado, el comercial es uno de los sectores que "más peligro corren", pues estaba en crisis antes de la pandemia que ha "acabado de rematar" esta actividad. Así, el subsector textil "apenas vende" y el de la alimentación es "el único que está subsistiendo", ha sostenido.

El representante de Cs, Diego Marañón, ha valorado la intervención de Álvarez y ha aprovechado para plantear cuestiones, ya que a su juicio iniciativas como el 'cheque resistencia' o la demora del pago de recibos, "alivian pero no solucionan" la situación que atraviesa el comercio.

Más crítico, el diputado del PP y expresidente de la patronal cántabra, Lorenzo Vidal de la Peña, ha lamentado la "inacción" de la directora general este verano, que ha contrastado con el trabajo desempeñado por los profesionales del sector que han trabajado "todo lo que han podido" ante la "incertidumbre en el horizonte" por la pandemia.

Cree que se han llevado a cabo "pequeñas acciones, parches, lo habitual en este Gobierno" PRC-PSOE, ha remachado. También ha contrastado iniciativas como el 'cheque escaparate' con las ayudas por 5 millones de euros al comercio en el País Vasco. "Las comparaciones son odiosas" y, en este caso, "sonroja", ha opinado el 'popular', que ha demandado un plan más "ambicioso" -como el presentado por su partido en el Congreso- para "frenar la caída en barrena del sector".

"Déjese de cheques escaparates", ha pedido Vidal de la Peña a Álvarez, a la que ha instado a que se fije en lo que se está haciendo en el resto del país y lo copie si es necesario, "pero haga algo o váyase, no pasa nada".

"TODAVÍA NO ME HE COGIDO VACACIONES: TRABAJO LO QUE PUEDO Y MÁS"

En su turno de réplica, la directora general de Comercio ha indicado al portavoz del PP en particular y al resto de portavoces de la oposición en general que "todavía" no se ha "cogido una semana de vacaciones" y ha defendido que "se están haciendo" cosas, "y muchas", ha apostillado.

Así, aunque pueda parecer que tiene "pocas citas" de reuniones en su agenda, ha invitado al representante de Vox a que pregunte a las asociaciones del sector, con las que mantiene contacto "fluido", todas las semanas, y existe una "buena conexión" para ayudar al comercio, "que es de lo que se trata"

La empresaria y diseñadora ha defendido su "dedicación absoluta" desde que asumió el puesto: "trabajo lo que puedo y más". En este sentido, ha admitido que tenía sobre la mesa "muchos proyectos" que no se pudieron llevar a cabo por la pandemia pero que espera poner en marcha el año que viene.

Así, en su departamento están también "haciendo lo que se puede", y confían en poder hacer más, pero Odette Álvarez ha apuntado que se trata de una época "muy difícil para todos".

Al hilo, y antes de acabar, ha avanzado la negociación con entidades financieras de un proyecto "bastante potente" que confía esté a finales de 2020 y 2021.

Para finalizar, ha pedido a la oposición que la den un "voto de confianza" y ha reiterado su disposición a atender a representantes de estos partidos, para resolver dudas o contestar preguntas, bien en su despacho o en el Parlamento regional.