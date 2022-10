Cantabria revisará “en próximas semanas” la zonificación del Plan del Lobo y en 2023 hará un nuevo censo de la especie

Cantabria realizará “en las próximas semanas” una revisión de la actual zonificación del Plan de Gestión del Lobo y en 2023 prevé llevar a cabo, junto con Asturias, Castilla-León y Galicia, un nuevo censo de la especie si el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no financia, como se le ha pedido, uno de carácter nacional.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), al ser interpelado en el Pleno del Parlamento regional --primero por Vox y acto seguido por el PP-- por la problemática del lobo y por los planes del Ejecutivo regional (PRC-PSOE) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria haya suspendido recientemente de forma cautelar las tres autorizaciones aprobadas para la extracción de ejemplares del lobo en tres zonas concretas de la comunidad.

Blanco ha vuelto a mostrar “absoluto respeto” por las decisiones judiciales, aunque, como en este caso, “discrepe” con ellas ya que, a su juicio, los controles que se habían previsto en esas tres zonas eran “necesarios y justificados”. Además, ha mantenido que, en su auto, el TSJC “no entra al fondo del asunto”, “no pone en duda” los daños sobre los daños de la especia ni cuestiona el procedimiento. Además, ha aclarado que la medida cautelar acordada se refiere “única y exclusivamente” a las tres resoluciones concretas que contemplaban estas extracciones del lobo.

Ahora, tras el auto del TSJC, el Gobierno va a analizar “con detalle” el contenido del mismo, tanto los argumentos de la mayoría de la Sala a favor de la suspensión cautelar de las autorizaciones como el de la magistrada que emitió voto particular al estar de acuerdo con éstas.

Tras ello, Blanco ha asegurado que el Gobierno regional “seguirá ejerciendo sus competencias” y continuará aprobando resoluciones de control del lobo “en zonas concretas, sobre la base de los datos acreditados por funcionarios públicos con todas las garantía de seguridad jurídica”. “A nosotros no nos van a asustar por amenazarnos con los tribunales”, ha advertido. Blanco ha insistido en que la competencia de autorizar los controles del lobo es de las comunidades autónomas, no del Ministerio, que “no puede autorizar ni prohibir” dichos controles.

Otras medidas

Además, el Gobierno regional seguirá, como hasta ahora, pagando los daños producidos por el lobo que estén verificados --solo se rechazan el 1% de los que se declaran, ha precisado Blanco-- intentando “acelerar al máximo” los trámites. En ese sentido, ha recordado que el Gobierno de Cantabria ha aprobado la licitación de un nuevo contrato de seguro por daños de fauna salvaje, que prevé un incremento del 50% del precio de la póliza, hasta los 1,5 millones, y que se prevé adjudicar próximamente para que el año que viene ya esté en vigor.

Además, dicha póliza responderá a una nueva baremación de los daños que se va a negociar con las organizaciones profesionales y las asociaciones de productores y ha señalado que en Cantabria dicho baremo está “por encima” de los vigentes en comunidades vecinas. También se seguirán aplicando el pago por servicios ambientales a la ganadería extensiva en zonas con presencia permanente del lobo --por el que este año se han beneficiado 955 explotaciones, que han supuesto para el Gobierno una inversión de más de un millón de euros-- y tramitando de las ayudas para medidas preventivas, aunque considera que algunas que puede resultar “efectivas” en determinadas condiciones de ganadería pueden ser “inviables o ineficaces” en zonas de montañas o en pastos en mayor parte comunal o en territorios donde es “impensable colocar cierres impermeables para los movimientos de fauna”.

Además, se va a seguir reclamando al Ministerio los informes preceptivos sobre las posibles afecciones a la conservación del lobo de los controles que se habían autorizado, algo que, según ha dicho, se lleva meses reclamando y que ha vuelto a pedir esta misma semana por carta. Además, el consejero de Ganadería ha aprovechado su intervención para realizar algunas aclaraciones tras algunas informaciones en medios de comunicación publicadas recientemente.

Además, Blanco ha negado que existan “discrepancias” en el seno del Consejo de Gobierno entre los dos socios --PRC y PSOE-- por el tema del lobo y ha señalado que en iniciativas parlamentarias relacionadas con la problemática del lobo ambos partidos han votado juntos “a piñón”, a excepción de un solo diputado: el socialista Javier García-Oliva, con el que mantiene una “absoluta discrepancia” en este asunto. Sin embargo, ha negado que, por ello, le “ponga verde”, como, según Blanco, sí ha hecho el socialista con él, en redes sociales.

Por otra parte, ha asegurado que es “radicalmente falso” que el procedimiento que sigue Asturias con el fin de realizar controles del lobo dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, en la parte que se extiende por dicha comunidad, sean distintos al de Cantabria y ha asegurado que las medidas son “iguales”.

También, ha respondido a lo que aseguró el pasado viernes la recientemente reelegida presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, afirmando que cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno de España sacará al lobo del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). “Espero verlo en el programa electoral”, ha dicho Blanco, que ha señalado que él también pedirá a su propio partido, el PRC, que haga lo propio.

El consejero ha recordado a los 'populares' que cuando el lobo entró en el LESPRE, Núñez Feijóo era presidente de la Xunta. “No le vi yo tantas alharacas”, ha dicho Blanco, que ha señalado que el ahora líder 'popular' actuó entonces “en la medida que ha podido”, como lo han hecho Cantabria, Asturias y Castilla y León.

Control de la cadena alimentaria y coste de producción de la leche

Por otra parte, y también en algo que concierne a los ganaderos, el Pleno ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos, una iniciativa del PP que instaba al Gobierno de Cantabria a crear una unidad administrativa de apoyo técnico a la autoridad de ejecución designada para controlar en la comunidad autónoma el cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria.

Por otra parte, a preguntas de Vox, el consejero ha anunciado que “en breve” se va a llevar al Consejo de Gobierno la autorización de la firma de un convenio con la Xunta de Galicia para usar en Cantabria 'Conta láctea', la herramienta gallega que permite al ganadero calcular cuánto le cuesta producir el litro de leche. Blanco ha explicado que la firma del convenio se ha retrasado por “causas ajenas” a Cantabria.

El consejero ha reconocido que “es posible” que en Cantabria haya casos de que los precios que se pactan y pagan a algunos ganaderos no cubran los costes de producción, si bien ha afirmado que la Consejería no puede abrir expediente si no hay pruebas de ello que así lo acrediten, un proceder que Vox ve “perverso” y cree que el departamento de Blanco “rehuye sus responsabilidades”.