Casyc acoge este miércoles la obra musical 'Toná', que explora las raíces del flamenco andaluz

El Casyc de Santander acogerá este miércoles, 11 de agosto, a las 19.00 horas, la obra 'Toná', un espectáculo musical que explora las raíces del flamenco andaluz.

Su creadora, Luz Arcas, ha explicado que 'Toná' consiste en "la muerte como celebración de la vida, la fiesta y la catarsis individual y colectiva", ha indicado la UIMP en un comunicado.

La compañía La Phármaco, dirigida por la bailarina malagueña, también está integrada por Luz Prado y Lola Dolores, quienes juntas representan este folklore de Andalucía, enmarcado en la programación de actividades culturales de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Según Arcas, 'Toná' surgió en los viajes a Málaga para visitar a su padre, que estaba "bastante enfermo". La bailarina ya había trabajado sobre los ritmos originarios del flamenco, como los verdiales, folclore malagueño prerRomano. "Es una obra que mezcla experiencias personales con todo el folklore andaluz", ha detallado.

Con esta obra musical la artista busca reivindicar "la memoria colectiva y los imaginarios populares", frente a lo que señala como un "individualismo" presente en la sociedad. De este modo, define la 'pasión colectiva' como "un sentimiento opuesto al totalitarismo cultural o cualquier intención neoliberal de imponer o capturar un sentido".

Además, según la malagueña, la obra indaga en un sentimiento, "acuciado" por la pandemia del Covid, de "desterrar y negar la enfermedad, la vejez y la muerte". "Es un acto de resistencia contra un sistema que nos hace pensar que esto nos hace débiles, cultural y espiritualmente, y, por tanto, dominables", ha señalado.

Así, en la obra Toná ahonda en la figura del luto desde la perspectiva de lo femenino, pero "desde un punto de vista festivo y no de pena", como ocurre en el folklore malagueño. "La muerte se celebra, es una catarsis que se recibe con rabia y alegría", ha valorado.

Asimismo, la representación se inspira en figuras del folklore andaluz, como la bailaora malagueña Trinidad Huertas, alias 'La Valiente', o la figura de la Virgen del Carmen y el "misticismo" que rodea a los milagros.

LA PHÁRMACO

La Phármaco, fundada en 2009, es la compañía que dirigen Luz Arcas (Premio El Ojo Crítico de Danza 2015, Premio Mejor Intérprete Femenina de Danza 2015 en Premios Lorca, Finalista Mejor Intérprete Femenina de Danza en Premios Max 2017) y Abraham Gragera (Premio El Ojo Crítico de Poesía 2013).

Desde sus orígenes ahondan en una propuesta de ceremonia total, donde todos los lenguajes escénicos confluyen en el discurso protagonizado por la danza.

Entre sus creaciones destacan 'El libro de los venenos' (2009), Premio Injuve y Málaga Crea 2009, 'El monstruo de las dos espaldas' (2010), 'Antes fue siempre fuego' (2012), 'Sed erosiona' (2012), 'Éxodo: primer día' (2013), nominada a los Premios MAX y a los Premios del Teatro Andaluz por Mejor Espectáculo de Danza y Mejor Intérprete Femenina de Danza y seleccionada para el catálogo del AECID 2015); 'La voz de nunca' (2014), coproducida por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y ganadora del Premio a la Mejor Intérprete Femenina de Danza en los Premios del Teatro Andaluz, Kaspar Hauser.

'El huérfano de Europa' (Teatros del Canal, Festival Otoño a Primavera, 2016, nominada a Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Coreografía y Mejor Intérprete Femenina de Danza en Premios Lorca 2017); 'Miserere. Cuando la noche llegue se cubrirán con ella' (2017), 'La Errancia' (2018), 'Una gran emoción política', sobre la figura de María Teresa León, coproducida con el Centro Dramático Nacional y 'Los hijos más bellos' (2019), coproducción con los Teatros del Canal y la Compañía Víctor Ullate; 'Ubume' (2018) y 'La Dolorosa' (2019), con la Compañía Nacional de El Salvador.

'Bekristen. Capítulo 1: La domesticación' (2019) en coproducción con los Teatros del Canal de Madrid, 'Y qué más da, todo es gracia' (2019), un proyecto para el Museo Picasso y 'Toná' (2020), estrenada dentro del Festival de Otoño en el Teatro La Abadía de Madrid. En septiembre se estrena su última creación 'Somos la guerra' (2021), en coproducción con Conde Duque (Madrid).

También exploran espacios no teatrales, como en 'Chacona' (2015), pieza concebida para ser representada en museos (Centro Pompidou de Málaga) y otros contextos. En esta línea creativa se encuentra también la creación 'Embodying what was hidden' (2016), estrenada en Nueva York en el King Juan Carlos Centre y que se representará en Berlín, Barcelona y Nueva Delhi.

La Phármaco lleva a cabo otro tipo de proyectos artísticos y pedagógicos como el de Mundo y Lenguaje, en Malabo, Guinea Ecuatorial, con el objeto de aportar herramientas para la profesionalización del sector de artes escénicas (AECID- FIIAPP), o el proyecto de creación 'Tú que tienes la luz', en la National Drama School de Nueva Delhi (Instituto Cervantes), con motivo del centenario del poeta Rubén Darío.

Sus trabajos han recibido el apoyo del Centro de Danza Canal, la Compañía Nacional de Danza, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el INAEM, Ministerio de Cultura, Educación y Deportes, SGAE, Comunidad de Madrid, Instituto Cervantes, AECID. Su repertorio continúa en gira dentro y fuera de España.