CCOO Cantabria ve “histórica” la reforma de las pensiones y considera que da “certezas” a los jóvenes y futuros jubilados

CCOO Cantabria ha considerado “histórica” la reforma del sistema público de pensiones aprobada recientemente por el Ejecutivo central, que da “certezas” para las personas que se jubilarán en los próximos años, “las más numerosas”, y a las personas más jóvenes que se encuentran en el mercado laboral.

Así lo ha señalado este viernes la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, justo antes de celebrar una asamblea de delegados con unos 100 representantes de CCOO en las empresas regionales para abordar el contenido de dicha reforma, y en la que también ha participado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato en España, Carlos Bravo.

Mantecón ha explicado que el reciente acuerdo completa la fase iniciada en 2021 con la que “se derogaron los principales recortes de la reforma del PP de 2013”, y con la que se ha acabado con el límite del incremento de la revalorización de pensiones al 0,25.

Una primera fase, ha dicho, en la que también se ha conseguido “derogar el factor de sostenibilidad que vinculaba el incremento de la cuantía inicial de las pensiones a la esperanza de vida en el país y que venía a recortar en más de un 20% las pensiones de las personas más jóvenes a futuro”, así como “establecer la revalorización de las pensiones conforme al IPC medio para incrementarlas conforme al 8,5% de incremento anual”, con un subida de más de 100 euros mensuales. En Cantabria, “a casi 145.000 pensionistas, elevando la pensión media a los 1.260 euros mensuales”.

Con la aprobación de la segunda fase, se llevará a cabo una mejora que dará “sostenibilidad” al sistema público de pensiones, y se abordarán tres grandes bloques: el reforzamiento de la estructura de financiación del sistema, el incremento de medidas para paliar la brecha de género en las pensiones y la nueva fórmula del periodo de cálculo para las pensiones que “dará mayor garantía” a quienes tienen carreras de cotización “inestables y precarias”.

Por su parte, Carlos Bravo ha explicado que a nivel general en España, “lo que está en debate” es que habrá un 50% más de pensionistas en los próximos 25 años y “qué sistema de pensiones van a tener y queremos dejar para los jóvenes”.

“Este acuerdo aborda esos dos retos, pero no uno independiente del otro, no existe polémica entre las personas más próximas a la jubilación y las más jóvenes”, ha asegurado Bravo, quien ha indicado que con el acuerdo se aborda “un refuerzo de la estructura de ingresos para poder preservar durante los próximos 25 años el sistema de pensiones para generaciones más numerosas, que luego serán sustituidas por otras más pequeñas y que tendrán un nivel de exigencia menor”.

Además, ha añadido que también se establece dentro del marco del Pacto de Toledo un mecanismo de revisión permanente del sistema que permitirá abordar “cualquier desviación que pueda haber en las proyecciones”, y se apuesta, en caso de ausencia de acuerdo, por un nuevo refuerzo de la estructura de ingresos del sistema de seguridad social.

Por otro lado, también ha destacado que el acuerdo mejorará las pensiones de las personas más vulnerables o reducirá la brecha de género de las pensiones, y esos son algunos de los asuntos que se van a abordar también en la asamblea de CCOO.

Finalmente, ha señalado que a partir del 1 de octubre, cada mes habrá “centenares de miles de jóvenes estudiantes españoles que coticen a la Seguridad Social” al realizar sus prácticas de Formación Profesional (FP), Grado, Máster o Doctorado, independientemente de si cuentan con compensación económica por parte de la empresa o no.

“Hasta ahora, como consecuencia del acuerdo firmado en el año 2011, han sido unos 80.000 o 90.000 al mes. Ahora vamos a pasar a multiplicar por varias veces esa cifra porque todas las prácticas no laborales, aunque no tengan ningún tipo de compensación económica, van a tener el mismo tratamiento”, ha añadido Bravo, haciendo hincapié en que hay 970.000 alumnos de FP en España y entre 1,3 y 1,5 millones de universitarios y “la mayoría no tiene ninguna compensación”.