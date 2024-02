CCOO denuncia que la adjudicataria del transporte escolar no paga el kilometraje a los nuevos trabajadores

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras ha denunciado que la empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar de Cantabria desde septiembre, Externa Servicios, “se niega a pagar” la cuantía correspondiente al kilometraje a los trabajadores de nueva contratación y de sustitución.

La presidenta del Comité de Empresa de Externa Servicios, Rosa Santiago, ha criticado en un comunicado que este hecho “crea un agravio comparativo”, puesto que a la plantilla subrogada de la anterior empresa sí se le abona este gasto, además de que incumple el Convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, que recoge la obligatoriedad de que los desplazamientos sean a cargo de la empresa“.

Santiago ha afirmado que el sindicato ha agotado la vía negociadora porque lleva desde el 24 de enero negociando este pago “y lo único que hemos visto es lo que ya veníamos advirtiendo, una degradación que empieza a perjudicar no solo a la plantilla, sino a la calidad del servicio y al alumnado de Cantabria”.

Unas “irregularidades” que a su juicio no ocurrirían “si el servicio no estuviera externalizado”, además de que este “empeoramiento” de las condiciones salariales de la plantilla “está deteriorando el servicio hasta el punto de que hay escasez de personal y, como empezamos a ver la pasada semana, hay rutas que se desarrollan con un conductor y sin acompañante”.

Este es el caso de 14 servicios prestados entre los días 6 y 9 de febrero, que no han contado con monitores de transporte, incumpliendo la normativa que establece el Real Decreto 443/2001 sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores.

Además, Externa Servicios ha informado el 5 de febrero a la plantilla afectada que no cobrarán el gasto por kilometraje con carácter retroactivo desde el 1 de enero, “lo que supone que estas personas han trabajado todo el mes sin haber sido informadas de esta decisión de la empresa y, por lo tanto, sin poder decidir si quiera si les convenía económicamente o no seguir trabajando, que es lo que han hecho muchas de ellas tras conocerlo”, ha señalado Santiago. Los profesionales “optan por no trabajar en una empresa con salarios tan bajos y en esas condiciones”, ha remarcado la sindicalista al respecto.