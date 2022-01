CCOO denuncia “irregularidades” laborales en Cantur y pide una comisión de investigación parlamentaria

Comisiones Obreras ha denunciado este miércoles la existencia de diversas "irregularidades" laborales en la empresa pública Cantur durante esta legislatura, de las que ha responsabilizado al consejero de Turismo y presidente del Consejo de Administración de Cantur, Javier López Marcano (PRC), y ha pedido la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre esta sociedad regional.

Además, el sindicato va a solicitar una reunión con el presidente de Cantabria, el también regionalista Miguel Ángel Revilla, porque en su opinión "no se puede seguir permitiendo esta situación", que afecta a todos los trabajadores de la sociedad, que son 480. En rueda de prensa, el coordinador del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Carmelo Renedo, ha denunciado que se han creado "de manera ilegal" más de 40 puestos de trabajo en Cantur porque "vulneran el convenio colectivo, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Régimen Jurídico de Cantabria" que establece los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Renedo ha recordado que en la anterior legislatura, Cantur vivió "todo tipo de actividades irregularidades en contratación de personal", pero se consiguió regularizar más de 110 puestos con contratos en fraude de ley, se acordó que todos los ciudadanos tuvieran los mismos derechos para el acceso a los puestos, y se negociaron los procesos de constitución de las bolsas de sustituciones.

Sin embargo, en la actual legislatura, con Marina Lombó como consejera de Educación y Turismo, y Bernado Colsa como director general de Cantur, ambos del PRC, "empieza otra vez el declive de la negociación, los contratos en fraude de ley y la vulneración de todos los derechos laborales", ha denunciado.

Una situación que se "agrava" cuando el Gobierno decide devolver Turismo a la Consejería de Industria, con Marcano al frente, "y contrata a dos comisarios políticos como son Fernando de la Pinta, como consejero delegado de Cantur, y Ana Abarca, como técnico de Recursos Humanos". "Este trío anula los departamentos de Cantur, tanto de Recursos Humanos como de Prevención de Riegos, y asumen ellos directamente toda la responsabilidad y representatividad en cuanto a la negociación con el comité de empresa", ha señalado.

Renedo ha indicado que las primeras decisiones que toman son hacer convocatorias públicas, "de cara a la galería", con bases que "se hacen y se manipulan sin ningún acuerdo con el comité de empresa, vulnerando toda la normativa y el convenio colectivo". De hecho, según el sindicalista, se hacen "dirigidas a contratar a personas directamente, relacionadas muy directamente con el partido al que pertenecen".

Ante esta situación, CCOO ha recurrido a los tribunales con más de 150 denuncias por deudas de cantidades a trabajadores que han supuesto más de 350.000 euros para Cantur. Además, los tribunales han declarado indefinidos no fijos a más de 20 trabajadores con contratos en fraude de ley.

Respecto a los 40 puestos de trabajo creados "de manera ilegal", Renedo ha explicado que ya hay una sentencia firme que ha anulado la convocatoria para cuatro puestos de trabajo, "que van a volver a la calle", a los que se suman "otros 17-18 que van en la misma línea". "Este vicio que tiene esta convocatoria es el que arrastran todas las que ha hecho Cantur, con lo que nos veremos abocados a que los más de 30 procesos selectivos que ha puesto en marcha de manera fraudulenta e irregular Cantur, van a ser anulados por los tribunales", ha advertido.

De este modo, "estamos abocando a la empresa a una situación que está poniendo en peligro los puestos de trabajo", ha alertado. Además, hay más de 30 demandas en los juzgados de lo Social para recurrir decisiones de la dirección sin consenso con el comité, adoptadas "de manera arbitraria". CCOO ya tiene fecha para cuatro juicios por reclamaciones, fraude de ley, convocatorias irregulares, etcétera.

El sindicato ha trasladado en tres ocasiones esta situación a Marcano, "principal culpable y responsable, y director de esta trama que se ha vuelto a montar en Cantur", y también a Colsa, ha señalado Renedo, que ha precisado que desde la llegada de Marcano, De la Pina y Abarca, Colsa "ha desaparecido de la mesa de negociación".

El sindicato también ha informado de la situación a todos los grupos parlamentarios, y solicitará que se cree una comisión de investigación de Cantur donde se dé audiencia a la empresa y el comité, y se aporte "todo tipo de documentación. Porque no se va a poder esconder, porque las sentencias ya están y hay denuncias que han anulado los procesos, de los contratos en fraude de ley y con los trabajadores".

También ha registrado un escrito pidiendo una reunión con el interventor del Gobierno de Cantabria porque las auditorías, que no se facilitan al comité de empresa --"pero sí conocemos que en ellas están plasmadas todas estas irregularidades"-- se entregan "al director del consejo de administración, se meten en un cajón y no pasa nada".

Con esta dinámica, "las auditorías no sirven para nada, son una mentira, porque es el propio consejero el que tiene que tomar las decisiones para corregir las recomendaciones y aquí Marcano, que es el máximo inductor de esta corruptela laboral que se está montando, no va ser él quien ponga ninguna medida para solucionarlo", ha opinado.

Además, según el sindicato, en la creación de los más de 40 puestos "irregulares" y en las subida salariales "discrecionales, de hasta 500 euros el director del Campo de Golf de Nestares, a dedo", se está vulnerando la Ley de Presupuestos de Cantabria que prohíbe hacerlo sin los informes perceptivos. "Entendemos que el presidente del Gobierno y la Intervención General tienen mucho que decir", por lo que el sindicato pedirá responsabilidades "a todo aquel que la pueda tener y en todos los sitios donde podamos acudir".

"El colmo de la corruptela" y un accidente grave

"El colmo de la corruptela de Cantur" es, para el sindicalista, la convocatoria pública para un puesto de técnico de Recursos Humanos. "Quien ha elaborado esas bases ha sido Abarca, representante de la empresa con el comité; quien ha venido a la mesa de negociación ha sido Abarca; y quien se presenta para cubrir ese puesto es Abarca", ha dicho Renedo, para el que este hecho muestra "cómo se producen los procesos selectivos en Cantur".

Al hilo, el delegado de CCOO en Cantur, Guillermo Villegas, se ha referido a las bolsas de sustituciones. "Lo hacía Abarca, vulnernando todos los principios de legalidad pues hasta ella se encargaba de abrir los sobres de los opositores". El sindicato ha denunciado que las bolsas "se están manipulando para llegar a la persona concreta que se quiere", y como ejemplo ha señalado que de los 700 candidatos de la bolsa de camareros, "no se ha encontrado a nadie; eso sí, se ha contratado a dedo".

Otro caso que han denunciado es el la directora del Hotel Áliva y La Corza Blanca, que ha sacado la plaza, está cobrando por ello, pero "solo un día en tres años ha ido a su puesto de trabajo: se le ha apartado y está de guía en una oficina de turismo, para que no se conozca lo que hay allí, poniendo personas afines", ha dicho Renedo.

Además, ha informado que la semana pasada se ha producido un "accidente grave" en Alto Campoo, con un trabajador que está ingresado en el Hospital Marqués de Valdecilla "donde ha sido sometido a varias operaciones" y otro sigue en tratamiento en la Mutua, y no se citó a los delegados de prevención "hasta siete horas después", cuando ya "se habían movido todas las pruebas y no se ha podido hacer una investigación real; llueve sobre mojado". Un hecho que CCOO denunciará ante la Inspección de Trabajo. Igualmente ha dicho que también se ha "anulado" al departamento jurídico porque "no pueden hacer informes que soporten toda esta serie de irregularidades".