Santander da por perdida la solicitud de 630.000 euros y quiere que el Ministerio le dé una nueva oportunidad

Dos semanas después de que el equipo de gobierno empezara a investigar qué pasó con una solicitud de subvención de 630.000 euros que se perdió, PP y Cs dan por irresoluble el misterio y ya preparan una petición al Gobierno central para que le dé una nueva oportunidad y que el dinero europeo no se pierda.

El portavoz del equipo de Gobierno de Santander (PP-Cs) y de esta segunda formación, Javier Ceruti, ha apuntado la probabilidad de que el Ayuntamiento pueda tener una "segunda oportunidad" de obtener fondos europeos para el proyecto de innovación en la nueva convocatoria que posiblemente lance el Ministerio de Política Territorial este mes, "de misma naturaleza y en las mismas condiciones" que la anterior.

El edil se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre posibles avances en la localización del justificante de envío al Ministerio de Política Territorial por parte del Ayuntamiento de la solicitud de 623.000 euros de fondos europeos para un proyecto de innovación (área que gestiona Cs) que, según ha indicado el portavoz, aún no se ha encontrado.

"Seguimos sin saber si el error es técnico -un problema de la plataforma electrónica de salida o recepción- o es un error humano", ha comentado.

"Lo que se ha hecho es enviar a la alcaldesa, para que lo remita como representante municipal, un requerimiento de plazo para la subsanación de errores en la tramitación y todavía no hemos recibido respuesta del Ministerio", ha explicado.

Con todo, Ceruti ha reiterado que confía en que se pueda recuperar este dinero por la naturaleza de la convocatoria de subvenciones, que no es competitiva. "Otorgárselo a Santander no perjudicaría a nadie y beneficia a todo el mundo, porque el Ministerio quiere otorgar el máximo porcentaje posible de los fondos disponibles y el Ayuntamiento quiere recibir ese dinero y no se perjudica a ningún tercero", ha señalado.

Además, en su opinión, "ha quedado absolutamente en evidencia la voluntad del Ayuntamiento de reclamarlos en tiempo y forma". "Hay trazas informáticas de presentación de documentación hasta en seis ocasiones en el periodo que se concedió al efecto", ha concretado.

Por ello, el concejal confía en que los fondos europeos lleguen a Santander al estar "ante una situación tan evidentemente derivada de un error material, no sabemos de qué naturaleza".

De cualquier forma, ha apuntado que "probablemente había una segunda oportunidad" porque este mes de febrero está prevista la convocatoria por parte del Ministerio de Política Territorial de fondos europeos "de la misma naturaleza y en las mismas condiciones para municipios también mayores de 50.000 habitantes".

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los medios en la rueda de prensa de acuerdos de la Junta de Gobierno local de Santander.