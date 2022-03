Ceruti emplaza a la ciudadanía a que pare el proyecto de ADIF para la integración ferroviaria de Santander

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, cree que la manera de frenar el proyecto del Ministerio de Transportes y ADIF para la integración ferroviaria de la ciudad es “desde la ciudadanía”. “Si reacciona la ciudad, tendremos posibilidades; si no, tragaremos con la losa”.

Así se ha pronunciado el socio de Gobierno del PP en el Consistorio a preguntas de la prensa sobre el proyecto de integración, para el que Ceruti seguirá reclamando un concurso de ideas “porque se está jugando con el futuro del barrio más castigado urbanísticamente de la ciudad”, el de Castilla-Hermida.

Por eso, Cs pedirá al Ministerio que “cumpla” el convenio para el concurso de ideas, en contra de la opinión del resto de las partes -Ministerio, ADIF, Gobierno de Cantabria y Alcaldía de Santander-, que quieren continuar con el proyecto ferroviario.

Por otra parte, Ceruti ha matizado hoy sus palabras de hace una semana, cuando habló de las “consecuencias personales” de seguir adelante con el proyecto - “la solución es muy fácil: que la alcaldesa me cese”-, dijo. Ha explicado que lo dijo “con una sola intención, dejar claro que lo que importa es la ordenación ferroviaria; que estando en juego la integración, no importan ni los cargos ni los no cargos”.

Cuestionado sobre si considera que el PP ha roto el pacto de Gobierno puesto que las obras de integración van a continuar, aunque según la alcaldesa, Gema Igual (PP), el proyecto no es competencia del Ayuntamiento, y si fuera así, si Cs se plantea no apoyar el presupuesto de 2022, Ceruti ha manifestado que “no se trata de provocar un enfrentamiento interno ni externo sino de defender los intereses de la ciudad”.

“Haré lo que sea necesario, todo lo que esté en mi mano, para conseguir que se cumpla el acuerdo que teníamos con el Ministerio, ADIF y Renfe de convocar un concurso de ideas sobre el proyecto”, ha subrayado. Según los plazos previstos inicialmente, el concurso se licitaría en octubre y en diciembre estarían las ideas para abordar con las partes implicadas.

Ceruti ha denunciado que Santander tiene “la peor red de Cercanías de España, patética, pero de eso no se habla”. Además es la única ciudad “importante” del norte que no va a tener un AVE “y no pasa nada”. Y “el peor proyecto” de integración ferroviaria -“la lápida que nos tiran en Santander”-, que “no solo se acepta sin más, sino que su gran impulsor es el PP”.

Ceruti ha acusado a PP, PSOE y PRC de “no pensar en el interés de Santander” sino en “obedecer a sus jefes”. “Tenemos que defender la dignidad de Santander y dejar de vivir pensando que somos lo último, aceptar las migajas y encima dar gracias”.

Sin noticias de presupuestos

Por otra parte, sobre la negociación de los presupuestos municipales para este año, Ceruti ha recordado que el único partido dispuesto a hacerlo es Vox siempre que se cumpla su exigencia de que el PP retire el recurso contra el acuerdo de modificación del Reglamento de Pleno para permitir la creación de comisiones de investigación.

Aunque la alcaldesa anunció que no lo iba a retirar, el asunto está pendiente de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y Vox estaría dispuesto a seguir negociando si la Sala no admite a trámite el recurso, pero aún no se ha pronunciado por lo que el Ayuntamiento sigue funcionando con presupuestos prorrogados.

Por otra parte, sobre la posible solución del Ministerio de Política Territorial para que Santander pueda recuperar los 623.000 euros de fondos europeos perdidos para un proyecto de innovación, el concejal ha dicho que no han recibido ninguna comunicación al respecto.

Ciudadanos, que además de Innovación gestiona Urbanismo, tampoco ha recibido respuesta sobre la paralización cautelar del concurso para la redacción del modelo de ciudad tras el recurso de una empresa que no fue admitida. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales deberá decidir si lo admite a trámite.