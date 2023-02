Ciudadanos plantea negociar con Costas que Santander pueda reponer arena a las playas

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha instado a Costas a “asumir sus obligaciones” con las playas urbanas de la ciudad, al tiempo que ha planteado una negociación entre ambas partes para que la Administración Local pueda reponer arena, tal como sucede en otras ciudades como La Coruña.

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de la prensa después de que este martes, la concejala de Medio Ambiente (PP), Margarita Rojo, haya vuelto a solicitar a la Demarcación de Costas que cumpla con sus competencias y obligaciones de mantenimiento en buen estado de las playas y acometa los rellenos de arena de cara a la temporada de Semana Santa y veraniega.

El concejal ha asegurado que comparte esta petición -“por supuesto que sí”-, pero ha opinado que “el desastre de la deposición del montón de piedras mal tiradas en la Magdalena” -en relación al espigón- es consecuencia de las “difíciles relaciones” entre el Ayuntamiento y Costas, “que habían dificultado cada vez más la reposición de arenas, que es el tratamiento natural para esa playa artificial que se creó con el depósito de arenas”.

Para el edil, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento, “si no hubiera habido esos choques personales que caracterizaron los años anteriores el inicio del expediente de la instalación del espanto --el espigón-, no habíamos tenido nunca que pasar por esto”.

Tras reiterar que Costas “debe asumir sus obligaciones en ese sentido”, Ceruti ha insistido en que las “malas relaciones” entre Costas y el Ayuntamiento “no son consecuencia de la mala actitud de una parte sino de enfrentamientos alargados en el tiempo, en el que todo el mundo ha tenido culpa”.

Por eso, en su opinión, “debería replantearse esta cuestión” y “negociar, si fuera necesario, que fuera el Ayuntamiento el que tuviera permiso para hacer las reposiciones de arena como se hace en otros ayuntamientos como Laredo o Coruña, donde trasladan la arena ellos”.

Sin embargo, Costas sancionó al Ayuntamiento de Santander “por haber puesto arena en un sitio para que no se cayeran los usuarios de la playa al vacío, al bajar por una rampa”. “Aquí se nos piden informes de impacto ambiental, expedientes larguísimos y en la Coruña lo resuelven con una llamada de teléfono”, ha censurado.

El edil ha insistido en que en Santander “se ha provocado artificialmente una situación de enfrentamiento que ha llevado a una pérdida de derechos de los ciudadanos, que es tener playas en buen estado durante todo el año. Es un conflicto totalmente artificial que ha llevado a una situación absurda que hay que remediar, retirando el espigón y llegando a un acuerdo para la reposición permanente de arenas”, ha defendido.

Además, ha señalado que la reposición de arenas en la Magdalena “es tan aceptable y natural” como en el proyecto de los espigones en Manuel García Lago, en el Sardinero, que las contemplan. Un proyecto cuya tramitación ha llevado “siete u ocho años”. “Hubo una reconsideración del proyecto -por medidas insuficientes para los temporales-- y a Urbanismo nos ha llegado la semana pasada -al Ayuntamiento llegó hace más de cuatro meses-- un comunicado para que informáramos sobre el nuevo espigón”, ha comentado en alusión a la lentitud de la Administración.

Mientras, la ejecución de la retirada del espigón de la Magdalena -petición de Cs para el pacto de Gobierno con el PP- está en fase de licitación.

Presupuestos

Por otra parte, preguntado por el presupuesto municipal de este año, después de que el lunes la alcaldesa, Gema Igual (PP), manifestara que no tiene como prioridad cerrar el documento porque no está consensuado, Ceruti ha dicho que no cree que “hubiera una posibilidad de negociación en este momento”.

“Hace meses dije que no iba a haber presupuesto y se me echó en cara poca disponibilidad a la negociación; nada más lejos de la verdad, disposición absoluta, pero conocimiento de que no había ninguna intención de apoyarlo por los partidos de la oposición”, ha recordado el concejal, que no cree que las últimas declaraciones de Igual “hayan cambiado eso”.

De hecho, ha expresado sus dudas de que fuera posible actualmente una negociación por los plazos, apuntando que “en todo caso sería con vistas a después de las elecciones”, ya que actualmente los representantes de los partidos no han cambiado. Una posibilidad que abrió ayer Igual al referirse a los nuevos cabezas de lista del PRC, Felipe Piña, y Vox, Emilio del Valle, para las elecciones de mayo.