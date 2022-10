Ciudadanos quiere convocar el concurso para la integración ferroviaria este mes sin tener el apoyo del PP de Santander

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander y concejal de Urbanismo, Javier Ceruti, ha asegurado este martes que sigue dispuesto a convocar este mes el concurso de ideas para la integración ferroviaria, sin estar seguro de que la medida tenga el visto bueno del PP en la Junta de Gobierno Local, y ha opinado que al vicepresidente de Cantabria y secretario general del PSC-PSOE, Pablo Zuloaga, “le ha traicionado el subconsciente” cuando habla de pérdida de oportunidad para la ciudad si no acepta el proyecto actual.

La ordenación ferroviaria de Santander, en el barrio de Castilla-Hermida, está a expensas de que el Ayuntamiento se pronuncie claramente sobre el proyecto presentado por el gestor de infraestructuras ADIF y que es rechazado por Ciudadanos por el impacto visual que tendría la construcción de un 'cajón' de hormigón cubriendo la nueva playa de vías. Ciudadanos está solo en este rechazo y el PP se alinea con el Gobierno regional PRC-PSOE en sacar adelante el proyecto.

El vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Zuloaga, no ha desaprovechado estas discrepancias entre los socios de gobierno en la Casa Consistorial para recriminar a la alcaldesa Gema Igual que el Ayuntamiento pueda acabar siendo responsable de que el proyecto actual se arrincone y la financiación se pierda.

Después de que Zuloaga atribuyera la “paralización” a la falta de una postura común en el equipo de Gobierno de Santander, Ceruti ha subrayado que su formación sigue exigiendo que el Ministerio de Transportes y ADIF “cumplan el acuerdo, que aceptaron en su momento, de que en octubre convocáramos un concurso de ideas sobre todo el área afectada”.

Un acuerdo que “fue despreciado unilateralmente por parte del Ministerio en una reunión de urgencia, en la que dijo que, 'de lo dicho, nada'”, ha señalado.

Ha asegurado que en Cs siguen trabajando para que este mes se apruebe en Junta de Gobierno local la convocatoria del concurso de ideas; aprobación que necesita el voto a favor o la abstención del PP. Al respecto, el edil ha insistido en que los populares “saben perfectamente” la postura de Ciudadanos, “que está por escrito y en un pacto de gobierno que les dio la Alcaldía”. Pero ha reconocido que no le sorprendería “si traicionan una vez más públicamente y sin ningún pudor el pacto”, como en su opinión han hecho recientemente con el Cabildo de Arriba.

César Díaz, “enterrador jefe”

Ciudadanos exigirá al PP que cumpla el pacto. A no ser que haya sorpresas de última hora, el PP no estará por la labor, como así lo viene reiterando en los últimos meses, incluso alineándose políticamente con sus rivales de la oposición, PSOE y PRC. Si la Junta de Gobierno Local no aprueba finalmente la convocatoria del concurso de ideas será una prueba más de que la coalición de gobierno está desintegrada en la práctica.

“Harán lo que les dé la gana -ha afirmado Ceruti-. Si tienen que abstenerse para cumplir el pacto, lo razonable será que se abstengan y que salga en Junta de Gobierno local con nuestros votos. Si están dispuestos a ir en contra, que se retraten una vez más como personas sin palabra que no han tenido intención en ningún momento de cumplir el pacto”, ha dicho.

El concejal ha considerado “sorprendente la salida de ayer de Zuloaga” porque “para desgracia de Santander, la comitiva fúnebre que quiere poner esa losa en Castilla-Hermida está compuesta por Zuloaga por el PSOE, por esta última versión del PRC -que antes mantenía la opción de trasladar las estaciones hasta La Marga- y, como enterrador jefe, por César Díaz (PP). Están totalmente de acuerdo en cometer esa barbaridad”, ha subrayado.

Además, el portavoz de Cs considera que “el subconsciente ha traicionado” a Zuloaga cuando habla de “pérdida de oportunidad” para la ciudad. Porque, en su opinión, ejecutar el proyecto actual, “mediocre no, peor”, es “una pérdida de oportunidad imperdonable para Santander” porque no contemplan reconducir el tráfico “que asfixia” a Castilla-Hermida, ni crear espacios verdes, ni el by pass para el tráfico.