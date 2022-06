Ceruti, sobre la reordenación ferroviaria: “Están intentando engañar a la gente con el peor proyecto que han presentado en España”

El portavoz de Ciudadanos y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Javier Ceruti, ha acusado este martes a las instituciones y partidos que defienden el proyecto de integración ferroviaria presentado por Adif de estar “intentando engañar a la gente para salvar la cara con un proyecto que es el peor que han presentado en toda España; no se han atrevido a presentar una cosa parecida en ningún otro lugar”.

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de la prensa sobre la moción que PP, PSOE y PRC llevarán al Pleno de este jueves solicitando el inicio de la reordenación ferroviaria “en el menor tiempo posible”. El concejal ha recordado que se oponen a la misma los tres partidos minoritarios (Cs, UxS y Vox), en contra de los mayoritarios, que defienden “una losa de hormigón de 100.000 metros cúbicos en un lugar que es la mayor oportunidad que va a tener Castilla-Hermida para ser habitable”.

“La moción de PP, PSOE y PRC pone a cada uno en su lugar: los que defienden a su mentor político, el interés político de los que están en el Gobierno de la nación, y el cambio de rumbo de los que ayer dijeron la medida más radical que se puede imaginar y hoy dicen que hay que cargar con esa lápida para enterrar Castilla-Hermida”. Ceruti ha defendido que Santander debería hacer lo que ha hecho Torrelavega, “pensar en el proyecto, apostar todo por el que consideran bueno y tirar para adelante; y si encuentran algo mejorable, ponerlo encima de la mesa. Y resolverlo en ocho meses”.

En este sentido, ha denunciado que en la capital “se está jugando al miedo” con los plazos --donde ha vuelto a negar que modificar el proyecto de Adif suponga un retraso de 15 años, cuando sería de un año o año y medio según sus cálculos-- y con la financiación. “Ministerio, Adif y Renfe se han pasado por el forro un concurso de ideas que podría sacar soluciones” y han advertido que el mismo supondría un retraso de 15 años. “Yo entiendo que lo digan quienes han tardado 40 años en poner encima de la mesa una birria de proyecto pero no entiendo que nadie crea esa trola: que los responsables de haber tardado 40 años en poner el peor de los proyectos de integración ferroviaria de toda España digan ahora que el problema es tardar 15 años --es mentira-- es inaceptable”, ha denunciado.

En relación a la financiación --“que si no cogemos ahora el dinero, lo vamos a perder”-- es para el edil “una demostración de la mediocridad de la propuesta”. “No importa que la propuesta sea mala, hay que coger el dinero porque es mucho, 50 millones de euros de hormigón”, ha denunciado.

El concejal ha vuelto a pedir al Ayuntamiento “que sea reivindicativo” y “vea que los proyectos son mejorables”, como prueba que el proyecto “que ahora defienden no es el que teníamos hace dos años y medio. Y entonces era inmejorable, no se podía tocar nada porque eran 15 años de retraso. Mentira”, ha censurado, recordando que el último proyecto de Adif “es menos espantoso que el anterior y no ha costado ni un mes cambiar nada” e incluye una modificación del estudio informativo pues se ha cambiado el número de vías.

Ceruti ha subrayado que Cs solo pide “un tratamiento digno para Santander y que dejen de intentar engañar a la gente con mentiras y con miedos”. El titular de Urbanismo ha insistido en que si los vecinos no se movilizan “se van a tragar la losa”, y ha afirmado que su Concejalía seguirá adelante con el Plan Especial del Área 9, que va del parque de La Marga hasta la zona de las estaciones, y con el concurso de ideas para el modelo de ciudad.

En este sentido ha anunciado que se ha retirado el recurso presentado contra la resolución del Tribunal de Recursos de Contratación, con lo que el modelo de ciudad podría estar aprobado en 2023, antes del final de la legislatura, “si no hay interferencias judiciales o administrativas, que unos cuantos intentos ha habido desde dentro del Ayuntamiento”.

Informe sobre el minizoo

Por otra parte, preguntado sobre el Minizoo de la Magdalena, Ceruti ha dicho que no se le ha comunicado “nada” oficialmente, pero ha sabido “por terceros” que existe un informe sobre esta instalación. “Me han llegado voces de que ha habido un cierto acuerdo entre los expertos pero no me consta oficialmente nada”, ha dicho en relación al informe del comité sobre el futuro del minizoo.