Ciudadanos exigirá un pleno extraordinario para que Revilla explique el “ridículo” de los fondos europeos para Cantabria

El coordinador autonómico de Cs, Félix Álvarez, considera que el hecho de que se queden fuera de los fondos europeos los proyectos de La Pasiega y la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC) es el "mayor ridículo de la historia de Cantabria" y exigirá un pleno extraordinario para que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, dé explicaciones.

Así se ha expresado Álvarez en un comunicado después de que Revilla haya confirmado este miércoles, tras reunirse con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que ni La Pasiega ni el MUPAC recibirán fondos de la UE porque "no encajan".

Para el líder de Cs y portavoz del grupo parlamentario 'naranja' en el Parlamento regional, el descarte de estos proyectos "estrella" del Gobierno de Cantabria para optar a fondos europeos "deja en el aire su ejecución al quedar a expensas de los Presupuestos del Estado".

Álvarez ha afirmado que Cantabria "no puede enfrentar" el gasto que supone esos dos proyectos --unos 50 millones en el caso del MUPAC y 150 La Pasiega, ha apuntado-- y ha mostrado sus "dudas" de que el Gobierno de España vaya a financiarlos a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Además, se ha cuestionado sobre el proyecto de centro de protonterapia de Valdecilla, al que se pretenden destinar unos 45 millones de los 96 que correspondían a Cantabria de los fondos REACT-EU, y ha afirmado que "está en el alero y huele a otro ridículo de proporciones siderales".

Ante estas circunstancias, ha anunciado que Cs pedirá al resto de los grupos de la oposición (PP y Vox) la celebración "inmediata" de un pleno extraordinario para que comparezca Revilla y "explique, si es que puede, esta terrible noticia" para Cantabria. El coordinador de Cs se ha mostrado muy crítico con la decisión del Ejecutivo central que lidera Pedro Sánchez de dejar fuera "a dos de los proyectos 'estrella' de Miguel Ángel Revilla".

"¿Qué hemos hecho los cántabros para merecer esto? ¿Qué maldición secular persigue a Cantabria desde hace décadas?", se ha preguntado Álvarez, que se ha cuestionado acerca de "cuántas promesas incumplidas" tendrá que soportar la comunidad "antes de que se vayan a casa y dejen a personas responsables y trabajadoras al frente del futuro de Cantabria".

También se ha preguntado "de dónde va a sacar Revilla las excusas imposibles para salir indemne después de este fracaso que pone en jaque el desarrollo de Cantabria". "¿Hasta cuándo vamos a soportar este sindiós?", ha aseverado. Álvarez ha preguntado quién se hará responsable de este "fracaso", que, según ha insistido, "pone en jaque, y a expensas de la financiación del Gobierno de España, la Pasiega y el MUPAC".

"¿De quién es la culpa, de Revilla, de Zuloaga? No, la culpa será de la oposición, del Gobierno de España, de la Unión Europea, pero ¿del presidente o del vicepresidente? No, de ellos no. Ellos están por encima del bien y del mal. Ellos ganan o empatan, nunca pierden. Ya estamos los cántabros para perder por ellos. No hay derecho", ha lamentado.

Álvarez ha afirmado que los ciudadanos están "hartos" de que "cuando la cosas salen bien, las pocas que han salido bien, aunque tarden décadas en llegar, las medallas, el mérito y la responsabilidad sean siempre de Revilla, y cuando nos dejan tirados, nos humillan y nos vapulean desde el Gobierno Central la culpa sea de todos menos" del presidente regional.

"Quizás algún día se empiece a valorar a los políticos que gobiernan por sus resultados, por lo que consiguen sacar adelante y no por su verborrea y sus discursos de vendedor de crecepelo", ha aseverado Álvarez.

Álvarez ha recordado las palabras del presidente cántabro cuando, en diciembre de 2020, tras la visita que hizo Pedro Sánchez a Comillas para presentar el "esperpento" del Plan de Resistencia, Transformación y Resiliencia, aseguró tener el "beneplácito" del presidente del Gobierno para La Pasiega, el MUPAC y la protonterapia y consideró que, a la vista de ello, serían seleccionados.

"Sánchez humilla a Cantabria, 'miniSánchez Zuloaga' se ríe de todos nosotros y Revilla aplaude y consiente. Es incomprensible que Revilla, tan reivindicativo él, aguante y soporte un gobierno con un PSOE, tanto el de Cantabria como el nacional, que desprecia a los cántabros", ha aseverado.

En su opinión, "no puede bastar que Revilla vuelva a decir que le engañaron, que faltaron a su palabra y ponga cara de que le han robado el bocadillo". Y es que Álvarez considera que "una vez puede colar", pero --dice-- "cuando esto es recurrente y repetido durante décadas, "el problema ya no son los que le robaron el bocadillo, sino él". "Y los que nos quedamos sin merienda somos todos los cántabros. Es intolerable y no lo podemos permitir", ha concluido.