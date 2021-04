El colegio San José, el CEIP Estela de Zurita y el IES José María Pereda, ganadores del concurso ONCE en Cantabria

SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

Los colegios San José, Estela de Zurita y José María Pereda han sido seleccionados como ganadores de Cantabria en la 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar carteles, cuñas de radio o spots para hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías y no un abuso que puede conllevar riesgos y consecuencias no deseadas.

En esta edición han participado 884 escolares de 18 centros educativos de Cantabria con la coordinación de 23 profesionales de la educación.

Bajo el original lema 'ConexiÓN, AdicciOFF. Esto no es un juego', la iniciativa ha consistido en crear una campaña publicitaria de sensibilización con un mensaje capaz de inspirar a toda la sociedad.

Para ello el concurso ha puesto a disposición de los participantes diversas herramientas para debatir y trabajar sobre el buen uso de las nuevas tecnologías, realizando propuestas para mejorar sus aptitudes sociales y conseguir un entorno adaptado a todas las personas.

En el 37 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE han participado un total de 152.292 estudiantes y 2.219 profesores de 1.684 centros educativos públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional.

El alumnado de 4ºB de Primaria del colegio San José, en la modalidad A; 5ºA del colegio Estelas de Zurita, en modalidad B, y los alumnos de Secundaria de 3ºA de ESO del Instituto José María Pereda, en la modalidad C, han resultado ganadores de la 37 edición del Concurso Escolar ONCE.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Marina Lombó, ha participado hoy en la reunión telemática en la que se ha decidido el fallo del concurso y ha felicitado a los ganadores y a la ONCE por haber conseguido "consolidar un certamen que es ya una tradición en las aulas de Cantabria" y contribuye a sensibilizar a niños y jóvenes en torno a la diversidad, la discapacidad y la inclusión.

En su opinión, la iniciativa ha "acertado de nuevo" en su trigésimo séptima edición con la selección de un tema "imprescindible" en la actualidad: la necesidad de hacer un buen uso de la tecnología. Todo ello, ha continuado, enmarcado en los valores de "la inclusión y la diversidad".

Los participantes han realizado una campaña publicitaria con distintas piezas, adaptadas a las distintas categorías escolares.

Los alumnos de Primaria, pertenecientes a las categorías A y B, han creado una cuña de radio con una duración máxima de un minuto capaz de transmitir un mensaje sobre el buen uso de la tecnología por parte de los menores.

Por su parte, los alumnos de Secundaria y FP Básica, de la categoría C, diseñaron un cartel publicitario, siguiendo un modelo de una parada de autobús, que captase la atención y transmitiese un mensaje en favor del uso responsable de la tecnología evitando el abuso de ésta.

Con estos concursos, que se vienen realizando desde el año 1984, la ONCE busca sensibilizar a los niños y niñas desde pequeños en torno a la diversidad, la discapacidad y la inclusión.

Las aulas ganadoras en esta fase autonómica tendrán como premio una actividad valorada en un máximo de 350 euros. Además, pasan a la siguiente fase, la nacional, cuya resolución se conocerá en el mes de mayo. Los vencedores a nivel nacional, en su respectiva categoría, recibirán una tablet con el objetivo de demostrar que un buen uso de la tecnología es posible.