Los colegios cántabros han abierto este curso 170 protocolos por posible acoso escolar, más que el pasado

Los centros educativos de Cantabria han abierto ya en lo que va de curso unos 170 protocolos por posible acoso escolar, más que el pasado, cuando hubo 146 --de los cuales 28 fueron confirmados--, según datos confirmados a Europa Press por la Asociación Tolerancia Cero al Bullying, que, además, ha asegurado que hay “muchos más casos” que los que contabilizan las cifras oficiales porque, o bien, “no se identifican”, se “minimizan” o “blanquean”.

Al menos así lo ha señalado la presidenta de la asociación en Cantabria, Lourdes Verdeja, durante su intervención este jueves en el acto celebrado en el patio del Parlamento regional con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, que este año se celebra bajo el lema 'Desde diferentes miradas', y en declaraciones posteriores al mismo realizadas a los medios de comunicación.

Allí ha hecho un llamamiento a “no mirar para otro lado” y a “legislar” para combatir esta “lacra”. “Tenemos que empezar a reflexionar qué estamos haciendo mal”, ha afirmado. Por otro lado, además de reivindicar la necesidad de atender y ayudar a quienes padecen acoso escolar, ha insistido en la necesidad de “reeducar” a quienes lo infligen. “Tener un hijo víctima es muy duro pero tener una víctima agresora es mucho más y que si no le reeducamos estará fomentando que en un futuro esa acosadora acosadora llegue a delinquir y llega a tener problemas con la justicia mucho más graves”, ha afirmado.

Verdeja ha insistido en que hay que “empezar a reflexionar qué estamos haciendo mal” y ha asegurado que el acoso escolar existe “en todos los centros educativos”, hasta en el “más idílico, y se guarda el as bajo la manga del silencio y de la despreocupación”.

Así, ha censurado frases como “Son cosas de niños'; 'El bullying ha existido siempre, solo que ahora queremos ponerle nombre a todo', o 'en el patio hay peleas, eso es así' y considera que ”lo verdaderamente preocupante es que son adultos quienes las pronuncian“ y ”blanquean comportamientos perjudiciales, tanto para quienes los ejercen como para quienes los reciben“.

“No son cosas de niños”, ha replicado Verdeja, que cree que hay centros educativos que, “o bien no saben identificar un caso de acoso escolar, o bien tienen un problema para poderlo hacer, o bien lo identifican y minimizan los problemas”, o están “desbordados”. “Se necesita un equipo multidisciplinar externo que pueda ayudar”, ha afirmado.

Verdeja ha insistido en que “tenemos que ser capaces de detectar la violencia y tener la valentía y asumir la responsabilidad de no mirar para otro lado”. En su intervención ha citado un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con la Fundación ColaCao publicado a finales de 2023, que indica que casi dos alumnos por clase sufre acoso escolar en España; cinco por aula afirman haber presenciado situaciones en las que se ha acosado a un compañero, y que uno de cada tres afirma no explicárselo a nadie por miedo y por no querer preocupar a sus familiares.

Además, ha indicado que el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de agresores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez. Aparte de alertar sobre el aumento de los suicidios, también lo ha hecho sobre el incremento de las autolesiones o de absentismo escolar entre las víctimas de acoso escolar. La presidenta de Tolerancia Cero al Bullying ha reconocido, en su intervención, el trabajo que se realiza desde Cantabria, una “comunidad trabajadora, dispuesta y solidaria” que, según ha dicho, “con las herramientas adecuadas y el grado de sensibilización oportuno”, va a poner su parte para erradicar el acoso escolar de las aulas“. En este sentido, ha hecho un llamamiento a abordar esta tarea todos juntos.

Parlamento

En el acto de lectura de manifiesto en conmemoración del Día contra el Acoso Escolar, ha intervenido el vicepresidente primero del Parlamento regional, Alejandro Liz, acompañado de portavoces de los cuatro grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE y Vox), que ha trasladado el “compromiso” de todo el Parlamento con las víctimas de bullying y con las medidas tendentes a erradicar esta situaciones “tan dolorosas” para el que las padece y que “tanto menoscaban la individualidad de quien las causa”.

Tras afirmar que “la violencia física y psicológica nunca debe banalizarse”, Liz ha afirmado que la efeméride que hoy se celebra debe servir “para acentuar la solidaridad e impulsar las buenas prácticas preventivas y correctivas”, una “cultura del respeto a la persona y de cercanía con el afectado, pero sobre todo también de eficacia administrativa y de atajar los problemas con agilidad”, todos ellos --ha apuntado-- “elementos fundamentales de cualquier solución duradera”.

“No debe haber aulas con miedo, ni convivencia juvenil, o social en general, bajo amenazas y acoso. Hay que educar en valores y corregir a tiempo aquellas conductas que puedan derivar en episodios trágicos o de graves daños permanentes”, ha defendido el vicepresidente de la Cámara regional, que ha insistido que hacerlo es “responsabilidad de todos”, tanto de las instituciones, de las famiias y del conjunto de la sociedad. “En el Parlamento de Cantabria siempre habrá sensibilidad y compromiso ante este problema social”, ha garantizado. Liz ha disculpado que la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, no haya podido participar en el acto por otros compromisos de su cargo.

Exposición y performance

El acto ha servido para presentar la exposición 'Desde diferentes miradas', una iniciativa de la pintora Sara de la Llama y de la ilustradora Lorena Gómez, en colaboración de las asociación AMAT y Proyecto Hombre, que se completa con varios audiovisuales. Todo ello se difundirá a través de redes sociales y con un recorrido itinerante por ayuntamientos o centros educativos para dar voz a este problema. El acto ha concluido con una performance de jóvenes en relación al acoso escolar y el suicidio. Por la tarde, la Asociación celebrará, a partir de las 19.00 horas, un acto conmemorativo en su sede, ubicada en el Edificio inteligente Pedro Lázaro Baruque de Torrelavega.