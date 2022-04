Ciudadanos defiende su “voluntad” de cambiar las calles con nombres franquistas de Santander

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santander que dirige Javier Ceruti (Cs) ha expresado su “voluntad” de cumplir con la Ley de Memoria Histórica y cambiar la denominación de 15 calles de la capital cántabra que aún conservan nombres franquistas y ha asegurado que ya tiene una propuesta al respecto que quiere que se aborde en la Comisión de Cultura de mayo.

Tres años después de que entrara en el equipo de gobierno municipal y tuviera mando en la plaza de Cultura, Ciudadanos acomete los trabajos para la supresión de referencias franquistas del callejero. En aquel año, el también portavoz de Ciudadanos se mostraba equidistante a la hora de establecer un relato de la Guerra Civil en el nomenclátor: “Creo que es imprescindible que hagamos memoria pero que por una vez en 80 años no sea la de un bando. Durante 40 años hubo la memoria de un bando [por el franquismo], durante un período inferior se ha institucionalizado la memoria del otro [el de la República derrotada] y lo que tenemos que enseñar a los jóvenes es el desastre que fue la Guerra Civil y cómo hubo intransigentes en todos los bandos y partidos”.

Cuando queda un año para las elecciones, Ciudadanos ha asegurado este martes que ya se ha trasladado esta propuesta a la alcaldesa, Gema Igual (PP), y se le ha solicitado que este tema se incluya en el orden del día de la Comisión de Cultura de abril y, si no es posible, en la de mayo. Sin embargo, desde el PP, han contradicho estas afirmaciones.

En declaraciones a los medios, Igual ha negado que este martes se haya producido una reunión con Cs para hablar de este asunto. En todo caso Igual se mantiene en su argumento sobre las molestias que ocasionaría en el vecindario los cambios en el callejero para justificar que no tiene prisa en llevarlos a cabo.

La alcaldesa ha precisado que la única reunión que ha mantenido con representantes de Cs es la que tenía convocada con la directora general de Cultura del Ayuntamiento, Eva Guillermina Fernández, pero para hablar de otro asunto, ArteSantander. En dicha reunión, según ha explicado la alcaldesa, se ha presentado el concejal de Cultura, Javier Ceruti, pero no se ha hablado de ningún otro tema al margen. “Hemos hablado de ArteSantander. No nos ha dado tiempo de hablar de las 15 calles porque yo no tenía ese tiempo ni teníamos esa reunión concertada”, ha dicho Igual.

Sin embargo, la alcaldesa se ha mostrado dispuesta a concertar dicha reunión. “La habrá y daremos cuenta de ella pero no era en el día de hoy”, ha aseverado Igual, que insiste en que ese encuentro debe ser “programado” y “documentado”.

“Cumplir la Ley”

Por ahora, Cs no ha dado a conocer su propuesta para este cambio de calles porque, según ha señalado, quiere que antes la conozcan los grupos municipales, aunque sí ha explicado que en la misma recoge algunos nombres planteados desde distintos colectivos. El grupo naranja ha asegurado que pretende “consensuar todo lo posible” estos cambios de calle.

Fuentes de Cs han explicado que “quiere cumplir” con lo que establece la Ley de Memoria Histórica en vigor desde hace 15 años y consideran que este tema ya no puede retrasarse más. Aunque en los años 2016 y 2017 ya se procedieron al cambio de algunas calles, aún son 15 las que tienen nombres franquistas. Este es el caso del Alto de los Leones, Alféreces Provisionales, Belchite, Brunete, Camilo Alonso Vega, Capitán Cortes, Carlos Haya, García Morato, General Díaz de Villegas, General Dávila, General Moscardó, Montejurra, Ruiz de Alda, Sanrgentes Provisionales y Zancajo Osorio, según han confirmado desde la Concejalía de Cultura.

La alcaldesa ha explicado, por su parte, que los cambios de calles que ha habido son los que se generaron en la anterior legislatura. En la actual, ha indicado que desde la Dirección General de Cultura se está haciendo un trabajo sobre el que se hablará en la reunión que se mantenga.

Igual ha asegurado que el Ayuntamiento “conoce” que hay que cambiar los nombres de algunas calles para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, pero ha subrayado también que ello genera un “trastorno” para los vecinos al tener que cambiar los datos de, por ejemplo, sus domiciliaciones bancarias.

Por ello, ha afirmado que lo que se haga se hará “de manera progresiva y, además, muy hablado con los vecinos” y prestando “soporte” desde el Ayuntamiento para que personal municipal colabore con esos vecinos a la hora de poder afrontar esos cambios.

“Todo eso es de lo que tenemos que hablar, yo no voy a generar un problema a los santanderinos”, ha explicado Igual a los medios de comunicación. “Vamos a hacerlo bien, informando y ayudando a los santanderinos y con una reunión previa que tenemos, que no es la de hoy”, ha insistido.

La oposición

Desde los grupos municipales de la oposición tienen diversas posturas al respecto de este asunto y su opinión sobre la voluntad del equipo de Gobierno. Así, desde el PSOE se subraya que hay una propuesta para el cambio de calles con nombres franquistas desde la legislatura pasada y lo que cree es que “no hay voluntad de cumplir la Ley de Memoria Histórica” por parte del equipo de Gobierno. Los socialistas afirman no tener ninguna información sobre la propuesta que dice tener Cs, formación que, según ha recordado, lleva tres años gestionando Cultura en el Ayuntamiento de Santander.

En la misma línea, el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, ve “impresentable” que desde la Concejalía de Cultura no se ha “movido nada” en este tema pese a que Ceruti “diga que lo intenta y deja de intentarlo”. “Nosotros creemos que es necesario abordarlos desde el Consejo Municipal de la Cultura y haciendo cumplir la ley”, ha apuntado.

Unidas x Santander valora positivamente que se retomen las labores para “renombrar” las calles de la ciudad. “Cumplir la ley es un deber que lleva 15 años con un retraso injustificado, únicamente explicado por motivaciones y bloques ideológicos”.

Considera que la ejecución de la Ley de Memoria Histórica “debe ir más allá de cambiar el nombre de las vías públicas” ya que subraya que hay “otros símbolos y ensalzamientos a la Dictadura que se mantienen” en la ciudad. Por ello, ha anunciado que “para impulsar un desempeño más completo llevará una propuesta al Pleno que espera que sea apoyada por la mayoría y que Cultura considere complementaria de los trabajos requeridos”.

Por su parte, Vox se ha mostrado contrario a cambiar de nombre de estas 15 calles de Santander y, en este sentido, ha lamentado la, a su juicio, “falta de conocimientos y la mala intención de los diferentes gobiernos locales” a la hora de querer hacerlo.