La negociación por el convenio del metal se enfría tras una breve reunión que se retomará este sábado

La huelga general indefinida en el sector siderometalúrgico de Cantabria continúa por decimosexto día consecutivo, tras concluir este viernes sin avenencia la negociación del nuevo convenio colectivo en el Orecla “más breve” hasta ahora por “petición expresa” de la patronal Pymetal.

Según informan las federaciones de industria de UGT-FICA, Comisiones Obreras y USO, la negociación se reanudará este sábado, 18 de junio, a la misma hora y lugar: diez de la mañana en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla), tras rechazar la parte empresarial la propuesta de los sindicatos y plantear una “casi idéntica” a la del jueves, “con la única novedad de un incremento salarial de tres décimas en 2021 que luego recorta en 2024”.

Las tres formaciones sindicales critican “la nula voluntad negociadora que ha tenido la patronal desde el inicio de las negociaciones” y que a su juicio este viernes ha “reafirmado con descaro”, tras precisar que Pymetal ha iniciado la reunión “solicitando regresar al formato de negociación con mediadores”.

Los representantes de los trabajadores aclaran al respecto que la última propuesta de la patronal antes de que solicitara la conclusión de la negociación y su correspondiente acta sin avenencia implicaba un incremento salarial de 3,30%, tres décimas más que la víspera y el mismo porcentaje que descuenta en 2024, donde Pymetal pasa de ofrecer un 3% a un 2,7%.

“Todo lo demás es lo mismo de ayer, por lo que no se entiende la actitud de Pymetal como no se ha entendido desde que comenzó la negociación”, agregan los tres sindicatos, que reprochan a la patronal su estrategia de “dinamitar la negociación una y otra vez, mostrando una falta de respeto absoluta a la parte negociadora sindical y a miles de familias de Cantabria que aguardan una solución a un conflicto no deseado por nadie”.

Propuesta salarial

Esta última propuesta de Pymetal implicaría un aumento salarial del 3,30% consolidado a tablas salariales y con una paga de 250 euros en atrasos, un incremento del 4% en 2022 también consolidado a tablas, además de un aumento salarial del 3% en 2023 y de un 2,7% en 2024 con una cláusula de revisión al 65% de la diferencia con el IPC. La propuesta de los empresarios sigue manteniendo “bajo hipótesis” que no se recortarán los derechos laborales del plus de distancia y el contrato de relevo.

Las federaciones de industria de UGT-FICA, CCOO y USO consideran que “Pymetal se retrata una vez más con una actitud chulesca y autoritaria impropia de alguien que realmente quiera negociar y llegar a un acuerdo”, y entienden que la patronal “no ha querido ni debatir una propuesta razonable de los sindicatos”.