Conde (CEOE): "En 2021 nos estamos jugando el 50% del futuro de Cantabria"

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha advertido hoy que de vienen tres años "cruciales" para la comunidad autónoma y este 2021 "nos estamos jugando el 50% del futuro de esta región" porque las decisiones que se tomen este año van a ser "vitales".

Así lo ha afirmado Conde en el Foro Ser Cantabria, en el que ha alertado de que Cantabria "tiene el tiempo contado". "O este 2021 nos ponemos a la altura en competitividad en cuanto a agilización de trámites y licencias respecto a otras comunidades donde se están yendo empresas de Cantabria como el País Vasco y Castilla y León o vamos a perder el tren, sí o sí", ha subrayado el presidente de la patronal, para quien la falta de agilización está "empobreciendo esta comunidad".

Durante su intervención en el foro, Conde, que lleva poco más de un año al frente a los empresarios cántabros pero que quiere que éstos sean "determinantes en las decisiones que se tomen en Cantabria", ha subrayado la necesidad de atacar el futuro de la región; un futuro que "sin los empresarios no tiene sentido" porque "vamos a ser los que vamos a tirar de esta comunidad".

En este sentido ha incidido en la importancia de que administraciones y empresas vayan de la mano, algo en lo que se ha avanzado si bien ha censurado el "trato peyorativo" de la Administración a los empresarios después de su "generosidad" durante la pandemia pues después "no se ha tenido en cuenta a las empresas a la hora de decidir cómo atacarla en los distintos sectores".

Según Conde la relación de la empresa con el Gobierno de Cantabria debe ser de "total unidad: nosotros estamos aquí para ayudar", ha asegurado. Al respecto ha comentado que mientras la región debería tener las ventajas de una comunidad pequeña, tradicionalmente ha sido lo contrario, con mucha atomización.

Además, ha advertido de que Cantabria no debe ser "víctima de los repartos políticos en el Congreso porque nos vamos a quedar los últimos" y ha defendido la necesidad de que los fondos europeos, no solo los Covid sino el resto, se empleen en proyectos "tractores para Cantabria". Y para conseguirlos, estos proyectos tienen que ser "profesionales" y deben ejecutarse independientemente de que se consigan o no los fondos.

LOS SECTORES QUE MEJOR SALDRÁN DE LA PANDEMIA

Conde ha pronosticado que los sectores productivos de Cantabria que tendrán una recuperación más rápida cuando cese la pandemia y la vacunación haga efecto son el comercio, la hostelería y el turismo, acompañados por la cultura, el deporte y la naturaleza.

La recuperación también vendrá de la mano de la construcción, un sector que "ha ido muy bien el año pasado" y que a medio plazo tiene "buenas expectativas" y capacidad dinamizadora de la economía; y la industria, "la clave de la tracción de Cantabria".

Además, la digitalización y la innovación de manera transversal a todos los sectores y empresas es, en su opinión, "un pulmón importante para todos los jóvenes de Cantabria. SITUACIÓN ACTUAL

Conde ha repasado la situación del sector industrial, objeto de una transición "injusta", afectado por el precio de la energía y que recibió "cero euros" de ayudas europeas a la descarbonización, y ha afirmado que los dos sectores "tractores" de la economía regional necesitan "transformación".

Uno, la automoción, porque lo exige el mercado, que incluso ya le ha cambiado el nombre a sector de la "movilidad"; y el otro, el primario, que, además del agroalimentario, debe tener en cuenta la gestión de los montes, la madera y la posibilidad de generar energía.

En cuanto al sector servicios, el más afectado por la pandemia, ha apuntado que entre un 20% y un 30% de empresas están "con la espada de Damocles de desaparecer", apuntando que el comercio se verá más afectado que la hostelería.

Igualmente se ha referido a los problemas transversales de todos los sectores, que son la formación, con un sistema "poco flexible y arcaico", que debe cambiarse rápidamente; y la falta de digitalización e innovación en las empresas.