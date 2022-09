Condenan a Ambuibérica a abonar horas extra y a transformar contratos eventuales en indefinidos

El Juzgado de lo Social número 1 de Santander ha condenado a Ambuibérica, adjudicataria del servicio de transporte sanitario por carretera en Cantabria, a abonar las horas extra a un trabajador por los servicios prestados en un turno de 24 horas continuadas que exceden la jornada de 1.800 horas anuales.

En concreto, la empresa deberá abonar al empleado -conductor del servicio de Urgencias 061 del SCS en el centro Covadonga de Torrelavega- un total de 1.331 euros y un interés de mora del 10 por ciento, según el fallo, que admite así la demanda interpuesta por Comisiones Obreras de Cantabria y que no admite recurso alguno.

Además, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cantabria también da la razón al sindicato, y obliga a la concesionaria de las ambulancias a transformar once contratos eventuales en indefinidos. Respecto a la resolución judicial, y según la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato, es la primera sentencia firme que condena a Ambuibérica por el pago de las horas extra, aunque el secretario general de la FSC, David Estévez, advierte que hay “más de 150 demandas de este tipo pendientes en los juzgados que podrían condenar a la empresa a abonar más de un millón de euros en concepto de horas extra”.

De hecho, el sindicalista ha indicado en un comunicado que CCOO tiene “pendiente al menos veinte juicios sobre este tema el próximo noviembre”. La sentencia, además, recoge que “no procede restar de esa cantidad la abonada por la empresa en concepto de plus anual de jornadas especiales”. Esto es, como ha señalado Estévez, “un apunte muy importante porque recuerda a la empresa que no puede descontar el dinero que corresponde a las horas extra del abonado en concepto de plus de emergencias, como ha sido su pretensión”.

Este plus, como también incluye la sentencia, “no puede verse mermado por el importe de las horas extraordinarias a las que eventualmente se pueda causar derecho, sino que dicho plus constituye un tipo de retribución que incrementa la retribución derivada de la realización de la jornada regulada”.

Contratos eventuales en indefinidos

A la sentencia, dictada el 16 de septiembre y difundida este miércoles, se suma la resolución de la ITSS, también la semana pasada, que da la razón a la sección sindical de CCOO en Ambuibérica declarando que once contratos eventuales por circunstancias de la producción permanecen en fraude, estando todavía abierta a más requerimientos dado que el procedimiento no ha finalizado y hay más similares denunciados pendientes de resolución. La ITSS requerirá a Ambuibérica que transforme estos contratos en indefinidos antes del 31 de octubre de 2022, “una reversión que esperamos que se haga efectiva lo antes posible, de modo que la empresa cumpla la normativa y no vulnere los derechos” de los trabajadores.