La Consejería de Educación y los sindicatos siguen sin llegar a un acuerdo sobre el reparto de los fondos adicionales

Está previsto que haya una nueva reunión la próxima semana

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación y los sindicatos no han logrado llegar tampoco este jueves a un acuerdo en la Mesa Sectorial para el reparto de los 861.000 euros de los fondos adicionales --el 0,3% de la masa salarial de los docentes-- y volverá a reunirse de nuevo la próxima semana.

Así lo ha anunciado en un comunicado el sindicato educativo ANPE, que ha propuesto que estos fondos se destinen, "como en años anteriores", "al máximo número de docentes posible".

"Este año hemos exigido un acuerdo similar, puesto que los docentes en su totalidad lo merecen, tras el sobreesfuerzo que han tenido que realizar por la pandemia", ha expuesto el sindicato, que ha pedido que se incorpore esta parte de sus retribuciones, en los diversos complementos de formación (sexenios) o de fomento a la formación, ya existentes.

Según este sindicato, la consejera de Educación, la regionalista Marina Lombó", ha afirmado que esta distribución "no es posible", si bien ANPE ha indicado que esta fórmula ha pasado los "filtros burocráticos en años anteriores y, aunque fuera muy discutido jurídicamente, se llegó a aplicar sin mayor problema" .

ANPE ha pedido a Lombó "que dé la cara y defienda a sus docentes, ante el Consejo de Gobierno, que es donde parece que surge el problema".

"No queremos pensar que la consejera tiene intención de no llegar a un acuerdo para que estas retribuciones se pierdan; ese escenario no lo contemplamos", ha añadido el sindicato, que se ha preguntado que si esos fondos no se reparten a los docentes "a dónde" irá ese dinero o que se tiene pensado hacer con ellos.

"La consejera no quiere repartir esta parte de nuestras retribuciones entre los docentes, no existe voluntad política, y una vez más no se quiere llegar a un acuerdo con los representantes del profesorado, negando un dinero que corresponde a todos los compañeros, como en años anteriores se ha hecho", ha insistido ANPE.

En reuniones anteriores, la Consejería defendió que al menos la mitad de estos fondos adicionales se distribuyeran a los alrededor de 420 coordinadores TIC y COVID de los centros educativos, algo que los sindicatos rechazaron.

OTRAS CUESTIONES

Por otra parte, en la Mesa Sectorial de Educación, ANPE ha preguntado a la consejera diversas cuestiones sobre diferentes asuntos y, entre ellas, le ha pedido que aclare el anuncio realizado el miércoles por parte del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en relación a la inclusión de una asignatura sobre la Unión Europea en 3º y 4º de Secundaria.

ANPE ha preguntado a la consejera "quién la va a impartir" y "a qué materias se quitarán horas".

Por otra parte, ha exigido que se implante el "concursillo" para funcionarios de carrera puesto que, según ha defendido, es un sistema que permite la movilidad de estos compañeros "con criterios objetivos, sin necesidad de recurrir a las siempre arbitrarias comisiones de servicios".

También ha reclamado que el nombramiento de las personas del Cuerpo de Maestros que ocupan 'plazas Covid' sea prolongado hasta final de curso (31 de agosto).

En este sentido, ANPE ha considerado que estas plazas "son imprescindibles" dada la evolución de la pandemia. "Los centros y docentes necesitan tener seguridad para poder organizarse correctamente", ha remarcado.

También ha exigido información detallada sobre el empleo de los "fondos Covid" recibidos del Gobierno de España y ha pedido, además, que se dote de más horario a los coordinadores Covid, procediendo a sustituirlos en sus tareas lectivas, e incluso a jornada completa, en aquellos centros con mayor número de alumnos o mayor incidencia de la enfermedad.

Además, ANPE ha pedido que "se abra inmediatamente" la negociación para poner en marcha la bolsa de horas de conciliación (5% del horario), acordada en Mesa Sectorial en 2018, y que, según ha señalado, aún está sin implantar.