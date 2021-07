El consejero de Sanidad cree que la subida a nivel 3 de Cantabria es "puntual" y podrá bajar esta tarde

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, cree que la subida de Cantabria este miércoles a nivel 3 de riesgo (alto) por Covid es "puntual" y de hecho podría regresar al 2 esta misma tarde, al tiempo que ha apelado a la "prudencia" a la hora de implantar nuevas medidas hasta que las actuales --como el toque de queda-- "hagan efecto" antes de "seguir escalando".

Así lo ha dicho esta mañana a preguntas de la prensa tras conocerse que Cantabria ha ascendido un nivel de riesgo, lo que se ha debido, según ha explicado, a que hay "un paciente más en la UCI". El límite de ocupación UCI para el riesgo 2 (medio) es del 15% y la comunidad ha registrado un 15,1%.

Por lo tanto, ha instado a esperar "la consolidación" de este resultado, si bien ha señalado que está determinado por "un paciente arriba o abajo", por lo que es posible que esta misma tarde Cantabria regrese al nivel 2.

Un nivel 2 que sí "se ha consolidado", y cuya repercusión se verá la próxima semana en el semáforo Covid.

En este sentido, ha indicado que esta semana ha aumentado el número de municipios en nivel 2 y no hay ninguno en nivel 3 porque los datos de la comunidad no estaban consolidados "pero de seguir así, cambiará", ha dicho, apuntado que en el próximo semáforo Covid puede haber "diferencias muy grandes" entre los municipios. "Podría darse que la semana que viene tengamos municipios en todos los rangos", ha señalado, si bien espera que Cantabria no siga en riesgo 3 para entonces.

Al respecto, ha recordado que la evolución de la comunidad es "multifactorial", de modo que se analizan la incidencia, el nivel medio de las comunidades, el ritmo de vacunación de los municipios, los brotes o la variante Delta, entre otros parámetros.

MEDIDAS

Cuestionado por los efectos de las últimas medidas aplicadas, básicamente el toque de queda en 53 municipios entre la 1.00 y las 6.00 horas y la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas, Rodríguez ha recordado que éstos no se notan "de forma inmediata" dado que el periodo de incubación es de 12 a 14 días. El virus "asciende muy rápido pero rebajarlo cuesta mucho tiempo", ha apostillado.

Por eso ha apelado a la "prudencia" y a no adoptar "medidas precipitadas" sino esperar a que las implantadas "hagan efecto".

En este sentido ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales le han transmitido que "se está cumplido en toque de queda", lo que reduce las interacciones sociales y de hecho ya se está viendo en los jóvenes, donde la incidencia está bajando en el grupo de 20 a 30 años.

Además, la previsión de la Consejería es que haya "una estabilización" de los datos generales de incidencia para a continuación descender.

Pero ha advertido que Cantabria está ahora en una situación de incidencia "muy alta", con una repercusión hospitalaria "creciente", si bien se trata de una "situación nacional", pues hay comunidades que ya sobrepasan a la nuestra en incidencia. "Es una situación nacional, la tenemos que afrontar de forma coordinada y esperamos, con las medidas que hemos tomado, que empiecen a notarse los resultados".

SEMANA GRANDE EN SANTANDER

Por otra parte, el consejero ha asegurado que todos los actos programados con motivo de la Semana Grande de Santander han sido programados en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, con la que el Ayuntamiento ha abordado las medidas de seguridad y las recomendaciones.

Así, ha recordado que en exteriores, por ejemplo en los festejos taurinos, será obligatorio el uso de mascarilla y no se podrá comer ni beber. Y en interiores, también es obligada la mascarilla además del aforo y la distancia social.