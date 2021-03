Consenso en el Parlamento para pedir al Gobierno de Cantabria que el deporte sea actividad esencial

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes con el voto a favor de todos los grupos una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria a que el deporte sea declarado actividad esencial y que, por tanto, no vuelva a prohibirse la actividad deportiva dentro del actual contexto sanitario.

Esta proposición no de ley (PNL) ha sido presentada conjuntamente por PRC, PP, Cs y Vox, esto es todos menos el PSOE, que, sin embargo, sí la apoyado en la votación. Los grupos han defendido que la parálisis de la práctica deportiva ha provocado "importantes perjuicios" tanto a nivel físico como psicológico, ya que ha supuesto una reducción de la movilidad con el consecuente aumento el sedentarismo y del riesgo de obesidad, además de que también servía como "vía de escape" o de socialización.

Por ello, han remarcado su importancia especialmente para los niños y adolescentes y han apostado por la continuidad del deporte base al aportar hábitos saludables desde edades tempranas. Además, se han referido al "gran impacto económico" que supone la paralización de la actividad deportiva para las empresas del sector.

El PSOE, que no había firmado la PNL para presentarla junto al resto, había presentado una enmienda de adición añadiendo más puntos, pero los grupos la han rechazado opinando que introducía un "claro sesgo ideológico" al hacer referencia a actuaciones del Gobierno central. A pesar de ello, los socialistas han apoyado la iniciativa.

Impuesto sobre el depósito de residuos

No ha ocurrido lo mismo con otra PNL presentada por Vox en el Pleno para instar al Gobierno de España a votar en contra del nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y su incineración, que ha salido adelante con todos los votos salvo los del PSOE.

Los grupos han rechazado que este tributo pretenda "multiplicar por diez" el coste por tonelada de los productos llevados a vertedero en un momento de crisis económica y de pandemia, y aunque han reconocido la necesidad de reducir la contaminación, han priorizado los intereses de las industrias de la comunidad, que pasarían de pagar 2 a 20 euros por tonelada.

Esta iniciativa de Vox se ha aprobado con una enmienda de modificación del PRC que añade que se inste al Gobierno de España a ceñirse a las condiciones de la directiva sobre residuos de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2008, evitando incrementar la presión fiscal en esta materia al menos hasta que finalice la actual crisis económica.

Este es el criterio que defiende el Fondo Monetario Internacional, tal y como han recordado los regionalistas, que tienen las competencias en materia de Medio Ambiente en el Ejecutivo regional y cuya postura consiste en que si este impuesto se tiene que aplicar en Cantabria sea "al mínimo", ya que está previsto que su gestión se ceda a las comunidades.

Por contra, los socialistas han señalado que la UE marca como "primera opción" la imposición de tasas para cumplir los objetivos de reciclaje fijados, que en 2020 "no se han cumplido" y de cara a 2030 en Cantabria "no vamos a la cabeza", por lo que han aclarado que "no es un capricho".

Enfermedades raras

También ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos una iniciativa de apoyo a las personas con enfermedades raras, con distintas propuestas, dirigidas fundamentalmente al Gobierno de España, para ofrecer una atención integral a estas personas, garantizando su diagnóstico y tratamiento.

La iniciativa original, que partía del grupo socialista, pedía, entre otras cuestiones, al Ejecutivo central impulsar la Estrategia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, "manteniendo las subvenciones a las comunidades autónomas para su adecuada implementación".

Sin embargo, el contenido se ha visto ampliado al aceptarse las enmiendas de adición presentadas por PP y Cs, quienes piden financiación para investigación en esta materia. Por ejemplo, los 'populares', que cree que la propuesta del PSOE se ha quedado "demasiado corta", incluye entre sus peticiones impulsar y continuar desarrollando el proyecto de genética molecular del hospital Valdecilla o llevar cabo campañas de sensibilización en el conjunto del país y en Cantabria ya que a su juicio, las personas con enfermedades raras están "infrarrepresentadas en el día a día de la sociedad".

Vox, finalmente, ha votado a favor de la iniciativa pese a considerar que la propuesta inicial del PSOE era "totalmente genérica" y, a su juicio, no era más "que una declaración de intenciones" cuando lo que, a su juicio, hace falta son "medidas concretas que hagan frente a las necesidades sanitarias y sociales" de estas personas, como las que, según ha reivindicado, ha presentado su partido en la Cámara Baja.