Convocadas ayudas para Cantabria por 1,6 millones para generación de energía eléctrica con fuentes renovables

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado la primera convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en Cantabria, cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, y dotadas con 1.609.015 euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el extracto de la resolución con lo que, a partir de mañana, se abre un plazo de presentación de solicitudes, que finalizará a las 12.00 horas del 9 de diciembre.

Podrán beneficiarse de la convocatoria las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que cumplan con los requisitos establecidos en las bases reguladoras; las empresas de servicios energéticos; y las comunidades de energías renovables o comunidades energéticas que cumplan las condiciones establecidas en la convocatoria.

Pueden optar a la ayuda los proyectos de inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen la producción, permitiendo el uso de autoconsumo y la incorporación de la energía a mercados locales incluidos en la convocatoria.

AYUDAS A PROYECTOS RENOVABLES INNOVADORES

La convocatoria forma parte del segundo paquete territorial de ayudas del IDEA por un importe de más de 24 millones de euros para financiar proyectos innovadores de tecnologías renovables, de los que Cantabria recibirá 3,2 millones.

Así, a la resolución publicada hoy en el BOE se suma otra para la construcción de instalaciones que generen energía térmica a partir de fuentes renovables.

Con ello, se impulsan proyectos con tecnologías como la geotermia, la energía solar térmica, la aerotermia o la biomasa principalmente centrados en el desarrollo de aplicaciones innovadoras en la industria y el sector servicios, para lograr una reducción significativa de sus emisiones y un alto nivel de autoconsumo.

Entre otros sectores, las ayudas favorecerán la penetración de energías renovables térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario y sus industrias conexas. Los sectores industrial y de servicio son otros segmentos que pueden beneficiarse de este paquete.

Según señaló el director general de Industria, Raúl Pelayo, estas ayudas se pueden solicitar hasta primeros de diciembre y, después de su resolución antes de tres meses, se pueden ejecutar en los próximos tres años.

"Son unas ayudas muy interesantes para Cantabria", destacó, ya que el Gobierno lleva financiando durante cinco años este tipo de instalaciones, pero pequeñas, siempre que no superaren los 100.000 euros de inversión, pero en este caso no hay límite de inversión y se pueden hacer no solo para autoconsumo, sino para verter en la red.