Cs espera que "no se le tenga que caer la cara de vergüenza" por apoyar estos Presupuestos tras "mejorarlos"

SANTANDER, 22 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos (Cs) se felicita de haber "mejorado" el proyecto de Presupuestos de Cantabria para 2021 elaborado por el Gobierno PRC-PSOE, al que llama a ejecutar "todas" las partidas y espera que el "año que viene" no se le tenga que "caer la cara de vergüenza" por haber apoyado estas cuentas.

El partido 'naranja' ha vuelto a reconocer que el Presupuesto que se aprueba no es el que le gustaría, si bien ha resaltado que, con las enmiendas incorporadas de Cs, hay "más de lo que había".

Su portavoz parlamentario, Félix Álvarez, ha subrayado que Cs ha logrado introducir, a través de las enmiendas pactadas con el Ejecutivo, medidas por más de 38 millones de euros, gran parte dirigidas a ayudas y avales para los sectores más afectados por la crisis.

En concreto, el acuerdo supone 27 millones en ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, el establecimiento de microcréditos de hasta 25.000 euros sin coste para autónomos y pymes; un Plan de Empleo Joven dotado con 2.500 euros por contrato a menores de 30 años por un período mínimo de seis meses; 1,5 millones para ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral y un millón para familias con menores o personas dependientes que deban guardar cuarentena.

"No sé si es mucho o poco", ha aseverado Álvarez, que ha reivindicado que su grupo ha trabajado "para mejorar" el Presupuesto. "¿Qué parte no se entiende?", ha aseverado el portavoz 'naranja', que ha añadido que "acepta" y "respeta" que PP y Vox "tengan otra actitud". "Es mi trabajo llegar a acuerdos", ha aseverado.

En este sentido, y tras las alusiones de Vox, que ha dicho que no incluye a la formación naranja como oposición porque "sustenta la acción del Gobierno", Álvarez ha asegurado que Cs "no se va a apartar del camino del diálogo y la negociación", y "si hay que pagar un peaje por trabajar pensando en los cántabros en vez de en intereses personales, este grupo parlamentario pagará ese precio con mucho gusto".

"¿Qué más tiene que pasar para que los políticos dejemos de lado intereses partidistas y hagamos lo que nos pide la gente?", ha lamentado.

Y a pesar de que las cuentas incluirán esas medidas pactadas con Cs, Álvarez "no está satisfecho" del todo porque destaca que "las necesidades son bastante mayores que los recursos" y porque, en el caso de las ayudas a la hostelería, estaba "convencido" de que iba a ser el "complemento" de un paquete de ayudas nacional que finalmente "no va a llegar".

"No soy capaz de entender cómo en países como Francia, Italia o Alemania se destinan millones de euros a la hostelería y en España no", ha lamentado. Además, ha dicho que de este Presupuesto lo que no le gusta "es prácticamente todo".

Por su parte, la diputada 'naranja' Marta García ha deseado "mucha suerte y aciertos" al Gobierno porque, según ha dicho, de esos "aciertos dependerá el futuro" de Cantabria.

Así, ha invitado al bipartito a ejecutar "todas las partidas" de los Presupuesto. "Ese será el mejor compromiso con los cántabros", ha dicho.