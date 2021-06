Cs pide la comparecencia de la directora general de Igualdad sobre la polémica del cartel del desfile solidario

Sostiene que la imagen de la mujer en bañador "respeta escrupulosamente la ley" y cree que se ha generado una "polémica artificial"

SANTANDER, 18 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos (Cs) ha pedido la comparecencia en comisión parlamentaria de la directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria, Consuelo Gutiérrez, en relación a la "polémica artificial" que, a juicio de la formación naranja, ha generado sobre el cartel del desfile de moda solidario organizado por la Asociación de pequeños y Medianos Empresarios Comerciantes y Autónomos de Cantabria (APEMECAC) y la Asociación de Hostelería al tildarlo de "sexista".

Así lo ha anunciado este viernes, en rueda de prensa, el portavoz parlamentario del grupo naranja en la Cámara regional y líder autonómico del partido, Félix Álvarez, después de que Igualdad exigiera hace unos días la retirada o rectificación del cartel por considerar que la imagen que en él aparece de una chica en bañador es "ilícita", "sexista" y "discriminatoria".

Álvarez quiere que Gutiérrez explique "cómo es posible" que Gutiérrez considere que el cartel que anuncia un desfile de moda de verano con una mujer en bañador pueda suponer un "acto vejatorio contra la dignidad de las mujeres".

A juicio del líder 'naranja', la imagen "respeta escrupulosamente la ley", tanto la de publicidad como la diferente normativa sobre violencia de género e igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Álvarez ha argumentado que la imagen de la mujer en bañador "está perfectamente vinculada con el objeto que se publicita, que no es otra cosa que un desfile de este tipo de ropa de verano".

"No estamos hablando de publicitar un taller mecánico o una tienda de electrodomésticos o una librería o una tienda de publicidad, donde la foto de una mujer en bañador no tiene ninguna vinculación con el objeto que se quiere publicitar. Pero insisto ¿para una desfile de ropa de verano una mujer en bañador? Es delirante", sostiene el portavoz parlamentario de Cs.

Tampoco considera que, en la imagen, la mujer pose en una "actitud sexualmente sugerente". "Yo lo que veo es a una mujer mostrando un bañador", ha señalado Álvarez, que, además, ha llamado la atención que dicha prenda es de una de las firmas que participarán en el desfile.

"Lo que no tendría sentido es que en esa foto esa mujer estuviese en posición fetal y que no se viese el bañador. No tiene ningún sentido", ha opinado Álvarez, que considera que "hay muchos más problemas en los ojos que ven algo raro en esa foto que en la foto misma".

Aunque "le parece bien" que haya gente a la que no le guste la foto, cree que "no es tolerable" que, "cuando se cumple la ley", como a su juicio ocurre en este caso, haya quien quiera "imponer su criterio, sus gustos y sus fobias".

"No aceptan la diversidad de criterios y opiniones", ha censurado Álvarez, que cree que se ha pasado "del puritanismo de la derecha más rancia y ultracatólica que todo lo consideraba pecado al puritanismo de la izquierda más regresiva y reaccionaria que todo lo considera delito", algo que, a su juicio, además es "peor", puesto que --ha dicho-- "los pecados los pagas en otra vida si es que la hay, pero los delitos te los comes en esta vida". "Son la policía de la moral. Los nuevos quemabrujas del siglo XXI", ha censurado.

Álvarez cree que a no ser por la polémica que se ha generado, el cartel hubiera pasado "totalmente desapercibido" y "espera, desea y anima a que ningún patrocinador, ni público ni privado, deje de apoyar" este desfile, que se celebrará el día 24 en la finca de Las Carolinas, en Santander, cuya recaudación irá a la lucha contra la pobreza infantil.

El líder de Cs espera que la comparecencia de Gutiérrez ante la Comisión de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Parlamento de Cantabria se pueda celebrar antes de que acabe el mes y se produzca el parón de la actividad en la Cámara por el verano. No descarta pedir, si no, una comisión extraordinaria y, si no es posible ninguna de estas dos posibilidades, se abordará tras el verano.