Cs presenta una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Cantabria porque pretende “mantener al Gobierno” en lugar de “resolver problemas”

Ciudadanos (Cs) ha registrado esta mañana una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2023 al considerar que su intención es “mantener al Gobierno (PRC-PSOE) y todo su entramado público institucional en el poder”, pero no “resolver los problemas de los cántabros”.

Para el portavoz del grupo, Félix Álvarez, son unos presupuestos que, “lejos de afrontar las nuevas dificultades que tienen los cántabros, en vez de aliviar la situación, lo que hacen es incidir más en ella”.

“Si nos suben los impuestos, si los ingresos están hechos de manera ficticia, si los gastos no reflejan lo que realmente nos van a costar los servicios que tiene que prestar el Gobierno de Cantabria y si los fondos europeos no sabemos dónde están, cuándo van a aparecer y cómo se van a ejecutar, no nos queda más remedio que presentar esta enmienda a la totalidad”.

Así lo ha resumido Álvarez en declaraciones a los medios en el Parlamento tras registrar su iniciativa, con la que ya son los tres partidos de la oposición (PP, Cs y Vox) los que han presentado enmiendas a la totalidad al presupuesto de 2023.

El portavoz de la formación naranja considera que, al no deflactar la inflación a los tramos del IRPF, “de facto, lo que se hace es subir los impuestos a los cántabros”. Asimismo, cree que las previsiones de ingresos que se hacen en estos PGC son “ficticias”, pues “se cogen las previsiones del Gobierno de España que reflejan un crecimiento el año que viene del 2,1% y esto ni con la varita mágica de Harry Potter sale”, ha dicho.

De hecho, ha recordado que “todos los organismos nacionales e internacionales dicen que como mucho habrá un incremento del 1%”, por lo que las previsiones de ingresos “van a quedar muy por debajo de lo que el Gobierno de Cantabria dice”.

Respecto a los gastos, ha manifestado que “están infra dimensionados” y que, por ejemplo, “con el presupuesto de Sanidad de 2023 no se cubre el gasto real sanitario de 2022”.

Cs considera que el Gobierno de Cantabria “sigue empeñado en mantener esta dinámica de no hacer unos presupuestos reales” que reflejen la necesidad de los gastos en educación, sanidad, o asistencia social.

“Estos presupuestos son imposibles. Si los ingresos están mal, los gastos están peor, si suben los impuestos, si el Gobierno toma como alivio para los cántabros una deducciones mínimas de 100 euros si ganas menos de 30.000 en declaración individual, o 200 euros en declaración conjunta con ingresos menores a 40.000 euros, no tiene ningún sentido”, ha aseverado Álvarez.

También ha hecho alusión a los fondos europeos, en torno a los que “no ve que nada cristalice”. “Yo no veo que lleguen al tejido productivo de los cántabros, no conozco empresas, ni pymes, ni autónomos que los reciban”, además de que cree que el Gobierno “es muy hábil y utiliza todas las herramientas a su alcance para confundirnos”.