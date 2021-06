Cs ve "triunfalista" el discurso de Revilla y cree que el Gobierno PRC-PSOE va a ser una "rémora" a la recuperación

Avisa que la situación es "preocupante"

SANTANDER, 29 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos (Cs) ve "excesivamente triunfalista y optimista" y "poco empática" con la realidad la visión del presente y del futuro de Cantabria dibujada por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, en el Debate del estado de la región y, además, cree que el actual Gobierno PRC-PSOE va a ser una "rémora" a la recuperación.

"LLegará el otoño y, como en 'Juego de Tronos', después llegará el invierno y los caminantes blancos de este Gobierno serán una rémora y un peligro para el futuo de Cantabria", ha afirmado el portavoz parlamentario de Cs, Félix Álvarez, en su primera intervención en el Debate del estado de la región que ha arrancado hoy en el Parlamento regional.

Álvarez ha reprochado a Revilla su discurso de hoy --"de los peores que ha escuchado", según ha dicho--, en el que, para el líder naranja, el regionalista, a la vista de la imagen de Cantabria que ha dado y su futuro, parece dar a entender que esta crisis ha sido una "bendición".

El portavoz de Cs ha opinado que la situación de Cantabria es "muy preocupante y tremendamente peligrosa". "Es el presente lo que nos ocupa y es el futuro lo que nos preocupa", ha dicho Álvarez.

Para la formación naranja, ahora mismo todos los esfuerzos de la comunidad tienen que dirigirse a seis asuntos que, a su juicio, son "vitales" para lograr cambiar la dinámica de la comunidad y poder enfrentar los dos próximos años de legislatura con las garantías suficientes para consolidar un crecimiento sostenido que devuelva a Cantabria a la senda del progreso.

Por un lado, hay que "vacunar, vacunar y vacunar" para volver a la normalidad y reactivar la economía. En este sentido, ha pedido a Sanidad que avance en la vacunación completa de los mayores de 60 años en previsión de la expansión de la cepa india.

Además, ve fundamental "conseguir financiación europea para sacar adelante proyectos que realmente modifiquen y modernicen" el modelo productivo de Cantabria y avancen en la economía verde, en la digitalización y que "inviertan más en las personas que en las cosas".

También la formación naranja cree que la comunidad debe acometer reformas "imprescindibles" para reducir drásticamente la estructura del Gobierno y su entramado empresarial y fundacional, en el que --ha dicho-- "sobra grasa adiposa".

Cs cree que hay que hacer una "revisión profunda" del gasto supérfluo y no productivo "que se come recurso" que tendrán que servir para fortalizar los servicios esenciales y reducir la deuda.

"No me gusta este Gobierno, no me gusta esta bicefalia, no me gusta esta colonización de las instituciones y el uso partidista de los recursos que hacen ustedes. No me gusta nada", ha afirmado el portavoz parlamentario.

También ha pedido planificar una bajada de impuestos que permitan la reactivación económica y deje "en el bolsillo de los cántabros" el dinero que el Gobierno "utiliza para sus cositas".

Además, conidera que hay que exigir al Gobierno de España que cumpla con los compromisos que tiene con Cantabria.

Y en cuanto al papel que jugarán los fondos europeos en la recuperación de Cantabria, Álvarez no se ha mostrado muy esperanzado porque "va a ser Sánchez y su aparato monclovita los que decidan qué proyectos van a recibir esa financiación y de momento no sabmos nada". "Y yo de Sánchez, qué quiere que le diga, no me fio nada", ha afirmado el portavoz nanranja, que cree que el presidente socialista va a beneficiar a sus socios vascos y catalanes.

Tampoco el portavoz naranja cree que el futuro industrial de Cantabria se presenta "especialmente alentador" y considera que en esta materia "los deberes se acumulan".

Para Cs, "Cantabria necesita planificar, saber qué objetivos quiere alcanzar y tener una línea clara al futuro en materia industrial, de movilidad, energética", que es, según ha dicho, "lo contario" que se ha hecho hasta ahora.

Además, ha opinado que la Consejería que desde enero dirige el regionalista Javier López Marcano es una "agencia de colocación", en la que, según ha dicho, se "duplican" cargos, sueldos y se siguen "engordando" a las empresas públicas.