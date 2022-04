Cultura homenajea a José Ramón Sánchez con una exposición y un espacio en el Palacio de Festivales

La Consejería de Cultura celebra este 2022 el Año Cultural José Ramón Sánchez rindiendo homenaje a la vida y obra del artista cántabro con una exposición de más de 20 piezas que llegará a cinco municipios de la región y a Madrid, y con la creación de un espacio que lleva su nombre en el Palacio de Festivales de Cantabria que acoge una serie de obras.

La muestra, que ya puede verse en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, donde permanecerá hasta este mes, viajará a la Casa de Cultura de Torrelavega, en mayo; a la sede del antiguo Ayuntamiento de Laredo, en junio y julio; a la Casa de Cantabria de Madrid, en septiembre y octubre, y finalizará en la Biblioteca Central de Cantabria en Santander, en noviembre y diciembre.

La exposición recoge un resumen de la carrera del dibujante e ilustrador santanderino y en ella se ha intentado incluir las diez etapas más importantes de su trayectoria. Además, dependiendo del lugar donde se expone, se “adapta” el conjunto. Así, en Potes se ha optado por una línea más religiosa, y en Laredo más marinera, por ejemplo.

Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa en el espacio dedicado al artista en el Palacio de Festivales, el comisario de la exposición, Jesús Mazón; el vicepresidente y consejero de Cultura, Pablo Zuloaga; la directora de Acción Cultural, Gema Agudo, y el propio Jose Ramón Sánchez.

Este último ha señalado que este proyecto es “colosal” y que no ha visto “nunca una iniciativa más brillante”, porque la exposición homenajea en vida, ya que “por desgracia o por los efectos de la naturaleza, el artista no ve lo que va a trascender su obra y no sabe si va a seguir estando en el mundo que deja”. “Eso me preocupa mucho”, ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que su obra “está muy bien y es muy interesante”, pero que al querer abarcar todo (política, cine, literatura, teatro...), tenía unas “dudas tremendas” porque pensaba que se generaba “una disputa” entre las piezas. Sin embargo, ha celebrado que “lo mejor de la exposición no era un cuadro u otro, sino que todo dialoga con todo y se llevan bien”.

Por su parte, Zuloaga ha destacado que la cultura en Cantabria se ha convertido en un “emblema”, pero que también se “olvida” el sentimiento al artista, algo que se debe de “cuidar”, porque hay que “reconocer” su labor y conectarle con su tierra. “Este proyecto lo tratamos con sensibilidad y nos ilusiona muchísimo”, ha añadido.

También ha recordado que el pasado 3 de abril se conmemoró el 43 aniversario de las elecciones municipales en España tras la dictadura y que el Partido Socialista tuvo como imagen de campaña una obra realizada por José Ramón Sánchez. “La ilusión del cambio se escribía en rojo, con la idea del progreso y el ambiente de la libertad”, ha dicho.

Por último, ha puesto en valor “el vínculo” entre Sánchez y el Palacio de Festivales de Cantabria porque el techo de la sala Pereda está pintado por él. Al tiempo, ha deseado “mucho éxito” a esta exposición porque el artista va a recoger el “cariño e ilusión” de la gente.

Mazón por su parte ha confesado que lo “más difícil” de esta muestra ha sido “poder resumir una carrera tan extensa” y que Sánchez es un hombre “muy exigente”, por lo que “todo ha sido revisado por él”. “Este proyecto no se hace en dos días, lleva muchos meses de antelación y preparación”, ha destacado.

También se ha referido a otras exposiciones protagonizadas por Gloria Torner y Pedro Sobrado y que, al igual que con la de Sánchez, se realizaron con un solo “motivo y fundamento”, homenajear en vida a los “grandes iconos” de la cultura cántabra. “Hemos superado las 25.000 participaciones de personas”, ha celebrado.

Para finalizar, Agudo ha señalado que el Palacio de Festivales es un “mini museo” de Sánchez porque “está presente en muchas salas y pasillos” y que este nuevo espacio viene a “completar” su presencia. “José Ramón ha considerado siempre el Palacio su casa”, ha concluido.